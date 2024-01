Amici 23, dopo la puntata di ieri domenica 28 gennaio gli allievi sono tornati ai loro appuntamenti quotidiani. A tenere banco, però, non è stato un di loro quanto lo scontro tra gli insegnanti Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. A scatenare il confronto un compito affidato da Anna alla giovanissima cantante Sarah, allieva della Cuccarini. Anna ha voluto mettere alla prova la ragazza affidandole l’interpretazione della bellissima ‘La vie en Rose’ di Edith Piaf.

L’interpretazione non è stata il massimo. Pettinelli ha usato un po’ la mano pesante: “Per me non ci sono miglioramenti, canta tutto uguale e in modo infantile come se fosse ‘La vecchia fattoria’”.Il pubblico social si è diviso, tra chi sta con Anna: “Basta dire che perché un’artista ha 18 anni non può interpretare bene una canzone, quelle sono doti innate tutti gli artisti seri già da piccoli sapevano interpretare”.





Amici 23, lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per Sarah

E chi con Sarah: “Ma che vuole fa la Pettinelli vuole imitare la Celentano e fare la prima donna come lei??? Ma se non capisci un Ca…ma lasciala in pace a sta ragazza! E non rompere fanatica!!”. Tra i sostenitori dell’allieva c’è anche chi usa la mano pesante: “Vi prego, Direzione di Amici per la prossima edizione, non vorrei più vedere seduta la Pettinelli. Vi prego, sarò la sola a pensarla così”.

“Ma credo che veramente sia inetta ed incapace. P.S vorrei ricordare alla Direzione che farsi chiamare “Professore” e non esserlo è millanteria, che peraltro si configura come reato”. Per Anna, come detto, Lorella non ha avuto parole troppo tenere. Difendendo la sua allieva ha detto: “Se non capisci i cambiamenti di Sarah in questi mesi è un problema. Sarah tu hai talento e testa”.

Sempre secondo Lorella ci sarebbero dei pregiudizi da parte della prof di Amici 23 verso la sua allieva. Anche Zerbi è convinto che la cantante abbia fatto dei passi in avanti: “Di certo non grazie alla Pettinelli”. Lorella, infine, ha voluto rinfrancare Sarah: “Hai cantato in modo delicato e con un francese perfetto, brava”.