Luigi vince Amici, ma qualcuno non è felice: bufera per il post

Amici, Flaza contro Luigi. La finale di Amici 21 vinta dal cantante Luigi su Canale 5 vince il prime time degli ascolti di ieri mettendo a segno il 28,6% di share con 4.327.000 spettatori. Un vero successo per il talent di Maria De Filippi arrivato all’edizione numero ventuno. La vittoria dell’allievo ha messo quasi tutti d’accordo. Quasi, perché dopo l’annuncio è arrivata la reazione inaspettata di Flaza, ex alunna della scuola di Canale 5.

Il cantante Luigi ha vinto l’ultima edizione di Amici aggiudicandosi un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Luigi ha prevalso nella sfida tra i due superfinalisti. Nel finale si sono infatti sfidati Luigi, in quanto vincitore del circuito del canto, e Michele, vincitore del circuito del ballo, al quale è andato comunque il premio di vincitore della sua categoria portando a casa 50 euro in gettoni d’oro.





Amici, Flaza contro Luigi. Il post dell’ex alunna dopo la vittoria del cantante

Il Premio della Critica Tim del valore di 50 mila euro, deciso da una giuria composta da giornalisti delle principali testate cartacee e web, è andato alla cantautrice Sissi, alla ballerina Serena il Premio Tim del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro. Premio Radio conferito dai principali network per il pezzo più radiofonico andato sempre al vincitore di Amici Luigi per ‘Tienimi stanotte’. Premio Oreo del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro conferito da una giuria tecnica ad Alex e il Premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a tutti i finalisti.

Amici, Flaza contro Luigi. Dopo la vittoria di Strangis, la cantante espulsa dalla scuola di Maria De Filippi, ha pubblicato una storia su Instagram con l’emoticon del pagliaccio e ovviamente in tanti hanno capito che il messaggio era destinato a Luigi Strangis. Tantissime le critiche arrivate all’indirizzo della cantante, che poco dopo ha cancellato la Instagram story e ha scritto un post: “Quanto odio libero che mandate. Sono più di 6 mesi che sono uscita da Amici, ancora ricevo messaggi d’odio, minacce di morte e insulti liberi dalla mattina alla sera. Siamo un un paese democratico è vero, ma mi sono un po’ stancata delle continue critiche sul mio conto”.

flaza tu sarai x sempre famosa io ti amo tantissimo pic.twitter.com/Gsw7M7bOcZ — alle | STREAM KARMA (@strabellosere) May 15, 2022

“Vi ricordo che io in primis sbagliando ho portato un grande esempio in tv e sicuramente ho potuto rappresentare la categoria dell’essere umano che commette errori, quella che oggi sembra essersi estinta. Questo per precisare che il mio percorso ad Amici è stato personale più che musicale e mi ha aiutata a crescere sotto tanti punti di vista. Sono cresciuta e sono cambiata e sono felice di aver imparato cose nuove dalla mia vita”, ha concluso Flaza.

