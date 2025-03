La fase serale di Amici 24 ha preso il via ieri sera su Canale 5 e non ha risparmiato emozioni, colpi di scena e momenti intensi. La puntata d’esordio ha visto due concorrenti salutare il pubblico e dire addio alla scuola più ambita della tv italiana. La prima eliminata è stata la ballerina Asia, che però ha ricevuto un inatteso regalo da Maria De Filippi: un’offerta speciale che potrebbe aprirle nuove strade nel mondo dello spettacolo, nonostante l’uscita dal programma.

>>“Infortunio e addio”. Amici 24, il serale parte malissimo: l’allievo più atteso costretto ad abbandonare

Il secondo eliminato, invece, è stato Vybes, cantante del team Zerbi, che ha perso il ballottaggio finale contro Daniele e Alessia. Ma il giovane artista non ha lasciato il programma con amarezza: con la maturità e l’emozione di chi sa di aver dato tutto, ha parlato della sua esperienza ai microfoni di WittyTV.





Amici 24, Vybes: le prime parole dopo l’eliminazione

“Sto abbastanza bene. Solo arrivare fin qui ha significato tanto per me. Sei mesi intensi, in cui ho messo tutto me stesso. Torno a casa consapevole di aver raccontato chi sono, al 100%. Spero che da casa sia arrivata la mia passione per la musica”, ha detto Vybes. Con voce carica di gratitudine, ha ricordato l’inizio del suo percorso, quando tutto sembrava un sogno troppo grande da realizzare: “Ai provini non mi aspettavo davvero di entrare. Per un ragazzo timido come me, i primi giorni sono stati durissimi, pensavo di mollare. Ma poi sono arrivate tante soddisfazioni”.

Tra le emozioni più forti, Vybes ha citato il momento in cui ha partecipato alla sua prima puntata del pomeridiano, un traguardo che non avrebbe mai immaginato di raggiungere. Il suo grazie speciale è andato a Rudy Zerbi, il professore che per primo ha creduto in lui: “Quando mi ha scelto, non mi sono più sentito invisibile”.

Prima di concludere il suo saluto, ha voluto lasciare un messaggio sincero ai suoi compagni ancora in gara: “Come vi ho detto, ragazzi, siate sempre voi stessi. Vivete questa esperienza con i professionisti come un dono. È un’occasione unica, godetevela tutta”. Il viaggio di Vybes si chiude qui, ma le sue parole lasciano il segno: quello che sembrava solo un sogno da cameretta si è trasformato in una vera storia da palco.