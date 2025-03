Amici 24, l’allievo costretto ad abbandonare la scuola per un infortunio: colpito dalla sfortuna proprio a poche ore dall’inizio del serale che deciderà il nome del successore di Sarah Toscano, vincitrice dello scorso anno. Intanto Maria De Filippi ha rivoluzionato il cast dei giudici. Poche ore prima dell’annuncio ufficiale così scriveva il quotidiano Repubblica.

>> “Così si gioca la finale”. Grande Fratello: Chiara, Giglio, Lorenzo e Shaila neri con Zeudi: clamoroso dietrofront

“In attesa della conferma ufficiale, che arriverà domani, rumors sempre più insistenti indicano accanto ai nomi di Amadeus e Malgioglio loro quello di Elena D’Amerio, la ballerina e coreografa che ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons proprio durante la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici”.





Amici 24, Dandy abbandona scuola

Indiscrezioni confermate, saranno proprio loro i 3 giudici. Purtroppo, invece, non ci sarà Dandy che è stato costretto a lasciare la scuola. Non sono stati specificati i dettagli del problema fisico che lo ha portato a questa decisione forzata. È stato solo chiarito che, purtroppo, non avrebbe potuto proseguire nel percorso a causa dell’impossibilità di ballare.

Dandy, nonostante la delusione, ha trovato il modo di salutare tutti con grande dignità, rispetto e educazione. il suo modo di fare ha conquistato i telespettatori che sui social scrivono: “Povero Dandy, tra l’altro liquidato in 4 minuti, neanche Maria ha detto nulla… l’anno scorso tanti teatrini per Gaia… non si sa neanche se può tornare l’anno prossimo perché non hanno detto nulla al riguardo”.

E ancora: “Ho sentito sulla mia pelle tutto il dolore di Dandy, è davvero una persona bellissima e mi auguro che possa tornare il prossimo anno”.