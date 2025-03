Negli ultimi giorni, Zeudi Di Palma è stata protagonista di numerosi scontri al Grande Fratello, e la sua posizione all’interno della Casa sembra sempre molto difficile. Le liti con Helena Prestes sono state all’ordine del giorno, ma quelle con i concorrenti della sua fazione come Lorenzo, Giglio e Chiara – una delle sue amiche più strette – hanno messo in evidenza un lato della concorrente che fino a ora era rimasto nascosto, e che sta facendo discutere il pubblico a casa ma anche gli stessi coinquilini.

Il primo grande scontro che ha scosso l’ambiente della Casa è stato quello con Helena. Le due modelle hanno avuto un acceso diverbio dovuto ad alcuni schizzi di acqua che ha alimentato tensioni già presenti tra le due. In puntata ha invece litigato con Lorenzo, il quale le ha dato della stratega, poi è stata la volta di Giglio e Chiara. Queste discussioni hanno suscitato grande scalpore tra i telespettatori, che hanno cominciato a notare qualcosa che fino a quel momento era rimasta in sordina, ovvero il reale atteggiamento di Zeudi.

Leggi anche: “Loro due, un sogno”. Helena e Lorenzo, dopo la tregua al Grande Fratello cosa sta succedendo quasi alla fine





Grande Fratello, Zeudi litiga anche con Giglio

Ovviamente ciò che ha sorpreso maggiormente è stato il fatto che queste liti hanno riguardato anche le persone con cui Zeudi ha legato maggiormente nel corso del gioco. Chiara, in particolare, sembrava essere una delle sue amiche più fidate nella Casa, ma il recente confronto tra le due ha messo in evidenza il carattere di Zeudi. Proprio Chiara, confidandosi con Shaila, ha detto che la De Palma non le ha permesso di dire la sua e che si è comportata come una maleducata.

Poi è stata la volta di Giglio, che poco prima si era infastidito perché Zeudi, a causa della presenza di Lorenzo, aveva abbandonato il gioco del biliardino lasciando da soli i tre giocatori. Mentre Giglio giocava insieme a Chiara, Shaila e Jessica, Zeudi si è avvicinata con tono minaccioso dicendo a Giglio di parlare chiaro: “Ieri mi hai detto una cosa, che a te piace dire le cose in faccia. Sai, anche a me piacerebbe sentirmi dire le cose in faccia”. A quel punto Giglio le ha detto: “Che sei una bambina te l’ho detto in faccia”.

Zeudi non ha mollato e ha proseguito cercando di mettere in difficoltà Giglio: “Quando me l’hai detto? Me lo hai detto guardandomi negli occhi”. Ma il giovane non si è scomposto più di tanto e girandosi verso di lei le ha detto: “Te l’ho detto guardandoti negli occhi e te lo ridico , sei una bambina”. Il concorrente ha dato il suo parere sul fatto avvenuto poco prima con Lorenzo e Zeudi ha iniziato a sbraitare cercando di darsi una giustificazione.

Zeudi sei ridicola.

Una bambina che si crede una donna matura. #shailenzo pic.twitter.com/3c2XELEV0Z — . (@lealiseali) March 18, 2025

A quel punto Giglio, stanco del suo atteggiamento, le ha detto che solo ora che è in finale si sente così forte ad attaccare tutti. E infatti pochi secondi dopo Zeudi chiama a rapporto Chiara chiedendole di parlare, ma appena arrivate in camera le si è rivoltata contro dicendo che non aveva più voglia.

E infatti, dopo aver cercato di spiegare la sua posizione, Chiara si è sfogata con Shaila dando a Zeudi della maleducata. Questo atteggiamento potrebbe costare molto caro a Zeudi, che ora rischia di compromettere la sua possibilità di arrivare in finale. Alcuni concorrenti, infatti, sembrano aver finalmente preso coscienza di quello che sta accadendo e hanno cominciato a cambiare idea su di lei. Stessa cosa per alcuni suoi fan, che sui social hanno preso le parti di Lorenzo, Giglio e Chiara.