Gli spettatori del Grande Fratello sono abituati ai colpi di scena ma la tregua tra Helena e Lorenzo forse non se l’aspettavano. In questi mesi, quasi 6, i due modelli hanno attraversato una marea di difficoltà. Prima il flirt, poi la rottura, le liti furiose, le accuse e le frecciatine. In mezzo a tutto questo, lei si è legata a Javier e lui a Shaila, anche se poche puntate fa si sono detti addio.

Rivali da tempo, Helena e Lorenzo si sono però riavvicinati in questo ultimo periodo. Lo dimostra anche un episodio di qualche giorno fa, quando la brasiliana è andata contro Zeudi dopo un aereo che poteva essere interpretato come una frecciatina nei suoi confronti.”La sessualità non è confusione”, le parole che alcuni fan hanno voluto far arrivare nella casa domenica scorsa.

GF, Helena e Lorenzo in pace: “Un sogno”

Helena si è innervosita molto per questo striscione, anche perché è stata l’unica ad attaccare Zeudi su questo argomento nel recente passato. La discussione tra le due è stata accesa e a sorpresa Lorenzo non ha attaccato la modella, anzi ha lasciato intendere che tra loro è tutto ok proprio mentre si faceva raccontare cosa era accaduto poco tempo prima a bordo piscina dall’altra diretta interessata e la stessa Shaila.

E ha anche suggerito a Zeudi di confrontarsi con Helena faccia a faccia, ma lei si è rifiutata. “Con me è in pace”, ha ripetuto più volte il primo finalista del GF riferendosi alla modella prima di lasciare le due da sole. E proprio Shaila era molto seccata da quelle dichiarazioni su Helena, tanto più che non crede proprio che siano davvero in pace. Lei addirittura “sta cercando qualche altra dinamica perché è a corto di situazioni”.

Il pubblico che ci crede, invece, ha già iniziato a volare. “Il sogno è un’alleanza tra loro contro le tre arpie (Chiara, Zeudi, Shaila, ndr)”, scrive un utente. E altri: “Lei non lo più influenzare, per questo dice cattiverie contro Helena”, “Shaila sa fare solo questo”, “Si sta comportando come ha fatto con Amanda per sei mesi”.