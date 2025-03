La scorsa settimana Stefania Orlando ha abbandonato la Casa del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni è tornata a parlare della sua esperienza in una lunga diretta Instagram nella quale tocca diversi temi: le emozioni provate, gli amici trovati e inaspettate parole su Lorenzo Spolverato. Ha spiegato Orlando come: “È stata un’esperienza diversa dalla prima, forse un pochino più dura, nonostante io ci sia rimasta ‘solo’ tre mesi”.

“Mi aspettavo di restare dentro la casa tre settimane e invece sono rimasta tanto rispetto alle mie aspettative, le ho superate di molto. È stata più dura dell’altra volta perché ero entrata all’inizio con tutti gli altri, entrare in corsa è sempre un qualcosa di diverso, devi cercare di entrare comunque nelle dinamiche, negli assetti, negli equilibri della casa che già sono formati, quindi è molto difficile”.





Grande Fratello, Stefania Orlando torna a parlare di Lorenzo

Stefania ha poi parlato delle amicizie: “Ho trovato tante persone molto carine, quelle che noi chiamiamo affinità, credo che tutti noi possiamo avere più affinità con qualcuno e meno con altre, però credo che sia anche importante cercare d’interagire poi con tutti e vedere con chi si riesce ad avere un confronto o anche uno scontro, ma l’importante per me che siano cose che possono portare poi a qualcosa di costruttivo”.

“L’importante è provarci, mettersi in gioco e soprattutto essere sempre persone vere e io questo lo rivendico. Tra poco Formentera con il grande Federico, con Luca e Amanda e… Iago”. Infine ha parlato anche di due dei tre finalisti, Lorenzo e Jessica, quasi a voler cancellare tutti i dubbi prima della diretta di stasera: “Si cambia sempre idea ragazze, è sempre sinonimo d’intelligenza”.

“Io non odio nessuno, quel chiarimento che ho avuto con Lorenzo è stato solo per sottolineare che un conto è quello che succede dentro la casa, un conto è la persona. Quindi io mi sono sempre limitata a osservare, ad analizzare e a commentare i fatti che succedono dentro la casa, quindi non c’è nulla di personale”.