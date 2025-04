La quinta puntata del serale di Amici 24 non ha tradito le aspettative in termini di emozioni e colpi di scena. I ragazzi lo sapevano: sarebbe stata una serata tosta. Le supposizioni sul possibile eliminato si rincorrevano da giorni nei corridoi della scuola, tra sguardi preoccupati e abbracci pieni di tensione. Ma, anche se si prova a immaginare il peggio, non si è mai davvero pronti a dire addio a un compagno con cui si sono condivisi momenti intensi, sogni, e – in alcuni casi – anche l’amore.

Il momento più delicato è arrivato già dopo la prima manche, quando Francesca, ballerina del team di Deborah Lettieri, ha dovuto lasciare il programma. La sua eliminazione ha scatenato un’ondata di emozioni, anche perché accompagnata da forti polemiche tra professori e sul web. A rendere tutto ancora più difficile è stata la sua relazione con Jacopo Sol, cantante ancora in gara. I due si erano legati profondamente nel corso dei mesi, tanto che Jacopo non ha nascosto la sofferenza: “Senza di te non sarà lo stesso percorso”, le ha detto, commosso. La giovane ballerina, seppur visibilmente dispiaciuta, ha ricevuto due offerte di lavoro importanti, segno che il suo talento è stato notato e apprezzato anche al di fuori del programma.





Amici 24, fuori Francesca e Senza Cri: polemiche

L’eliminazione di Francesca ha lasciato un vuoto anche tra gli altri allievi, che si sono detti “molto dispiaciuti” per la sua uscita. Tutti hanno riconosciuto in lei una ragazza determinata, umile e piena di passione, qualità che non potranno che portarla lontano nel mondo della danza. Ma intanto, l’addio è stato doloroso, specie perché è arrivato in un momento in cui le emozioni erano già al massimo.

La tensione è poi salita nuovamente quando i due team Zerbi-Cele e Cucca-Lo si sono affrontati in una sfida serrata che si è chiusa con un secco 2-0 a favore dei primi. Questo risultato ha costretto Francesco e Senza Cri a una sfida diretta per la salvezza. Dopo l’esibizione di entrambi, la decisione è stata chiara: Francesco si è salvato e Senza Cri è diventata la seconda eliminata provvisoria della puntata, raggiungendo TrigNo, che si era trovato nella stessa condizione dopo una votazione precedente.

Il verdetto finale, arrivato solo in casetta, ha messo fine alla corsa di Senza Cri. La cantante ha dovuto dire addio definitivamente al programma, con grande sorpresa e amarezza da parte dei fan e dei compagni. La sua eliminazione ha chiuso una puntata particolarmente discussa, piena di emozioni forti, polemiche accese e inevitabili lacrime. Ma come sempre ad Amici, ogni addio porta con sé la promessa di nuovi inizi. Tanti i commenti: “Andatevi a nascondere”. E ancora: “Giudici, stavolte avete toppato alla grande. Mi dispiace che Maria non abbia detto nulla”. “Talento vs raccomandazione: vincono ancora i raccomandati”.