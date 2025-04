La quinta puntata del serale di Amici ha riservato emozioni forti e, come promesso dalla produzione, anche una doppia eliminazione che ha lasciato il pubblico diviso tra lacrime e polemiche. Il programma, registrato con giorni di anticipo rispetto alla messa in onda, non ha potuto evitare che le indiscrezioni trapelassero, suscitando l’ira dei fan più attenti. Per chi non volesse anticipazioni su quanto accadrà stasera su Canale 5, è il momento di voltare pagina, perché le rivelazioni non mancano.

A dover abbandonare per prima la scuola mariana è stata la ballerina Francesca Bosco, allieva di Deborah Lettieri. L’eliminazione è arrivata al termine della prima parte della puntata, tra la sorpresa di molti e la consueta atmosfera intensa che accompagna ogni addio. La giovane danzatrice ha lasciato il palco dopo aver lottato con energia e passione nelle sfide precedenti, ma non è riuscita a convincere del tutto i giudici nella quinta serata del talent show.

Amici 24, pubblico furioso per la scoperta

Il serale è proseguito e, dopo la consueta alternanza di esibizioni e votazioni, al termine della terza manche si è arrivati al secondo momento più drammatico della serata: il ballottaggio tra due cantanti. A sfidarsi per rimanere in gara sono stati Senza Cri e TrigNo. La prima ha interpretato Madrid, mentre il secondo ha risposto con Maledetta Milano. I due si sono affrontati con rispetto e stima reciproca, scambiandosi parole di incoraggiamento e complimenti dopo le performance.

Il verdetto, come sempre affidato a Maria De Filippi in casetta, ha sancito l’uscita di scena di Senza Cri. Una notizia che, sebbene non ancora ufficiale nel momento della messa in onda, era già trapelata attraverso vari canali. A confermare il sospetto dei fan è stato un dettaglio inequivocabile: la cantante, assente dai social da settimane, è tornata improvvisamente attiva su Instagram, proprio come accaduto a eliminati delle scorse puntate.

gli anni scorsi gli eliminati del serale venivano chiusi in un bunker per giorni per evitare la fuga di notizie e quest’anno siamo al QUARTO ELIMINATO che si attiva su insta prima di decretare il ballottaggio #Amicispoiler #amici #amici24 — asi (@_as_ociale_) April 18, 2025

Le reazioni dei telespettatori non si sono fatte attendere. Tra i commenti più critici si legge: “Non ci credo… quest’anno non sono riusciti a tenersi UNA NOTIZIA CHE FOSSE UNA, senza che Twitter lo scoprisse prima”, e ancora, sempre contro Maria De Filippi e la produzione: “Gli anni scorsi gli eliminati del serale venivano chiusi in un bunker per giorni per evitare la fuga di notizie e quest’anno siamo al QUARTO ELIMINATO che si attiva su Insta prima di decretare il ballottaggio”.

Non manca anche l’amarezza per l’uscita di una delle voci più autentiche di questa edizione, che solo pochi giorni fa aveva dichiarato: “Spero di arrivare in finale. Me lo merito, ho lavorato molto e sono cresciuta”. La serata si preannuncia quindi carica di tensione e malinconia per chi aveva sperato in un epilogo diverso. Due eliminazioni in una sola puntata cambiano inevitabilmente gli equilibri della gara e lasciano sul campo solo i concorrenti più forti, ma anche più fortunati. Intanto, tra spoiler incontrollati e malumori del pubblico, Amici continua a far parlare di sé ben prima della messa in onda.