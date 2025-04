Nel pieno del Serale di Amici, il celebre talent show di Canale 5, Anna Pettinelli si conferma una delle protagoniste più carismatiche e discusse del programma. Tornata ufficialmente tra i banchi della scuola dalla scorsa edizione, la storica speaker radiofonica e insegnante di canto affronta questa nuova fase del programma al fianco della collega Deborah Lettieri.

Insieme guidano una squadra composta da Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco, un gruppo che sta facendo molto parlare di sé. La Pettinelli, però, non si limita al solo ruolo di coach: la sua presenza scenica, la schiettezza e la capacità di mettersi in gioco anche con ironia – tra prove di ballo e travestimenti stravaganti – la rendono una delle figure più amate dal pubblico sui social.

Anna Pettinelli, cosa è successo con Rudy Zerbi

Non mancano, naturalmente, le tensioni interne. Da sempre al centro di vivaci contrasti con Rudy Zerbi, suo collega e vecchia conoscenza, Anna non perde occasione per ribadire il proprio punto di vista, spesso opposto a quello di Zerbi. «Ci conosciamo dal paleolitico, da tantissimo tempo, e per un certo periodo siamo stati anche amici, siamo andati anche in vacanza insieme», ha raccontato, ricordando con un pizzico di nostalgia i primi anni ’90. Oggi, però, qualcosa è cambiato: «È diventato antipatico qua dentro. Forse è cambiato. Io posso essere odiosa, ma non antipatica», ha detto con la solita franchezza, confermando come il rapporto tra i due sia ormai più competitivo che amichevole.

Sul piano personale, Anna Pettinelli non ha mai nascosto di avere un vissuto sentimentale complesso e ricco di sfumature. Tre matrimoni, tutti terminati con un divorzio, e una relazione ormai chiusa con Stefano Macchi, resa pubblica grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip. Oggi Anna è single e serena, come ha confidato in un’intervista al settimanale F: «In questo momento sono single ma sto bene anche da sola perché alla mia età penso che sia difficile innamorarmi come succedeva a 18 anni, prendendo una mattonata in testa. Ci tengo tanto alla mia libertà, a fare quello che voglio, e non sempre il mio forte senso di indipendenza viene capito. Anzi, passa per menefreghismo».

Il grande amore della sua vita, però, è da sempre la figlia Carolina. Anche lei appassionata di musica, Carolina ha partecipato a The Voice e oggi lavora come speaker a Radio Zeta, seguendo le orme materne. Il loro legame è forte e speciale, anche se la giovane ha deciso di intraprendere la strada della propria indipendenza andando a vivere da sola. Un rapporto costruito su complicità e rispetto, che rappresenta per Anna un punto fermo in un’esistenza spesso sotto i riflettori.