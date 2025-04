A poco dalla quarta puntata del Serale di Amici 24 arriva lo sfogo di Lorella Cuccarini. L’insegnante se l’è presa con una sua allieva e non c’è andata leggerissima. “Sono molto arrabbiata perché so le tue potenzialità e quindi non ritrovarle nel Serale è una ferita incredibile per me. Per me tu eri da finale, ma dopo la puntata scorsa noi rischiamo veramente di fare la prossima e basta”.

“Sei molto emotiva, ma l’emotività la devi veicolare nel modo giusto. Siamo in un programma e conosci le regole. Non puoi avere l’atteggiamento di una bambina. Ho visto un crollo emotivo che mi ha preoccupato. Non ti trovo più…perché non scrivi mai, non ti vedo focalizzata, ti sento sempre trattenuta e mai libera”, ha detto Lorella Cuccarini.





Lorella si è rivolata così a Senza Cri. Tantissimi i commenti che sono arrivati: “Da parte nostra: cri amore, prima di tutto, noi capiamo benissimo come ti senti, e poi, non è vero affatto, che hai sbagliato a piangere, perchè?? Hai fatto ciò che ti sentivi, sei stata vera al cento per cento! E sei bravissima, immensa, perfetta per noi sei luce. Se c’è qualcuno che sbaglia, è chi non ti dà i punti…( O le assegnazioni) …perché tu sei completa e indelebile! Siamo con te, sempre!!”.

“Purtroppo è vero che si è visto il calo che ha fatto da quando è entrata e ha conquistato un po’ tutti compresa appunto Lorella, ma poi si è lasciata andare anche inconsapevolmente alle sue paure anche infondate di non farcela, e ora rischia di uscire senza avere dato appunto, tutto quello che poteva peccato, vedremo domani”.

“Senza Cri se sei uscita verrò a ogni tua tappa e smetterò di guardare sto programma. Per me amici finisce qui. Fine. Grazie Amici solo x averti conosciuta ma nn ti meritano”.