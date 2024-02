“Vanno al Serale”. Amici 23, tre allievi conquistano la fase finale. E c’è una grande sorpresa

Amici 23, altri tre allievi conquistano l’accesso al Serale. Oggi, venerdì 16 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo chi sono i tre allievi ad aver ottenuto il pass per il Serale dopo Dustin e Gaia. Ormai ci siamo, manca poco alla fase conclusiva del programma e i ragazzi stanno facendo di tutto per convincere i propri insegnanti.

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una grande tensione, non solo perché il Serale si avvicina, ma anche per quello che ha combinato Ayle. Dopo aver avuto un lungo confronto con Anna Pettinelli il cantante ha deciso di lasciare la scuola. Un’auto della redazione lo ha accompagnato a casa a Livorno, poi però a mezzanotte il colpo di scena. Il giovane ci ha ripensato. Alla fine è rientrato, ma non tutti gli allievi sono d’accordo.

Leggi anche: “Lascio la scuola, ho deciso”. Amici, è choc: torna a casa poi richiama la produzione





Chi accede al Serale dopo Dustin e Gaia

Grande gioia per altri tre allievi dopo Dustin e Gaia. Oggi è stata registrata una nuova puntata che sarà trasmessa domenica 18 febbraio alle ore 14:00. Stiamo parlando di Holden, Marisol e Martina che hanno ottenuto l’accesso al Serale di Amici 23.

Il primo appartiene al gruppo di Rudy Zerbi, la seconda a quello di Anna Pettinelli, infine la ballerina è seguita da Alessandra Celentano. Fino d’ora possono stare tranquilli e concentrarsi sulla fase finale del programma: anche loro ci saranno. Continua a far discutere, intanto, il rientro di Ayle.

Dopo una prima votazione con 11 sì, ce ne è stata un’altra in cui soltanto due allievi, Malìa e Lucia, hanno votato a favore del ritorno di Ayle. Dunque c’è tensione, la pressione che sale e il gruppo sembra spaccato. Non proprio l’ideale per avvicinarsi al Serale dove dovranno accedere altri allievi.

“Ha lasciato la fidanzata per lei!”. Amici 23, tra gli allievi è un amore travolgente: sono sulla bocca di tutti