Lascia Amici 23 poi ci ripensa: incredibile quanto accaduto dopo la consueta puntata della domenica pomeriggio. Tutto reso noto dagli account social ufficiali del programma, ma bisogna partire dal principio, da quando cioè dopo l’ennesima delusione per via della classifica, l’allievo di Anna Pettinelli ha comunicato la sua decisione di andarsene. La gara non è andata bene (è arrivato di nuovo penultimo) e questa volta ha deciso di mettere in pratica quello che pensa da tempo: uscire.

Triste e deluso, ha iniziato a farsi delle domande. Poi ha raggiunto la sua insegnante in sala prove dopo aver chiesto il permesso alla redazione ma senza dire nulla ai suoi compagni. Una volta da Anna Pettinelli, le ha detto che aveva deciso di andarsene definitivamente e le ha spiegato i motivi, cioè il fatto che pensa che la scuola non sia il suo posto per il tipo di musica che fa. Sembra non essere capito da altri professori e professionisti.

Amici 23, lascia la scuola poi ci ripensa

Anna Pettinelli ha ascoltato Ayle. I due hanno parlato molto a lungo e alla fine la coach gli ha chiesto la sua decisione che doveva essere definitiva: andarsene per sempre o restare e non ripensarci più. Lui si è detto sicuro di voler lasciare, così è tornato in casetta e ha dato la notizia agli altri, che sono rimasti sconvolti da questa decisione drastica.

Ma poi il colpo di scena. Come ha fatto sapere la redazione del talent di Maria De Filippi con una serie di messaggi, Ayle è stato accompagnato alle 21.30 con un’auto della produzione a casa sua, a Livorno. Ma verso mezzanotte è arrivata una sua telefonata.

Il cantante ha chiamato la redazione e chiesto di tornare ad Amici, quindi dentro la scuola. Come anticipato da una clip alla fine del daytime di oggi, la decisione sarà presa su voto degli altri allievi, dunque bisognerà aspettare il prossimo daytime dove vedremo Maria De Filippi chiedere ai ragazzi di votare, in modo anonimo, per il rientro o meno di Ayle dentro la scuola.