Amici 23, nervi tesi in vista del Serale. La fase finale di questa edizione si avvicina e gli allievi iniziano a sentire la pressione del momento decisivo. Nelle ultime ore la produzione del talent show ha chiesto ai ragazzi di stilare la classifica di chi secondo loro merita di accedere alla fase conclusiva. Ebbene ne è nato un litigio e una delle cantanti è anche scoppiata a piangere.

Il Serale inizierà intorno alla metà di marzo e naturalmente i professori dovranno fare le loro valutazioni sui ragazzi. Intanto Alessandra Celentano ha già assegnato una maglia a Dustin. Domenica 11 febbraio un altro allievo, sempre ballerino, riceverà un’altra maglia per accedere al Serale. Per quanto riguarda i cantanti, invece, ancora non ci sono indicazioni e così Amici ha chiesto agli allievi di fare una classifica.

Tanti scontenti ed Ayle se la prende con Martina che ci resta male

Dalla media di tutte le classifiche ne è emersa una generale. Ecco i risultati: Holden primo seguito da Petit, poi Mida, Martina e Ayle. Sesto posto per Lil Jolie, settimo per Sarah ottavo per Kia e Nahaze e Malia. Le ultime arrivate si sono così posizionate in coda e ci sono rimaste male. Anche Sarah e Lil Jolie sono rimaste deluse, ma quello che si è arrabbiato di più è stato Ayle.

Ayle ritiene di essere da primo posto e lo ha confidato a Holden e Lucia. Gli hanno risposto che comunque il quinto posto è buono, ma lui comunque non è contento. Poi ha criticato Martina: “Non capisco come fa Martina a stare sopra di me. Canta bene, a parte quello? Non ha mai fatto una canzone sua. Fare il cantante è quello, è farsele le canzoni. Per me è diverso fare quello che fa lei”. Lucia gli ha spiegato che Martina è un interprete, ma secondo Ayle questo basta per metterla in classifica dopo di lui.

Martina è venuta a sapere tutto e ci è rimasta male, poi si è rivolta ad Ayle: “Io penso che nel mondo della musica ci sono cantautori e interpreti. Quindi allora metà delle persone non dovrebbero esistere? Poi te l’altro giorno sei venuto a dirmi che mi stimi artisticamente, non mi sembra. Prima vieni da me a dire una cosa e poi da Lucia a dirne un’altra”. Martina è andata poi a sfogarsi anche con altri e poi ha pianto. Qualcuno ha chiesto ad Ayle di scusarsi con lei, ma le sue parole non hanno sortito alcun effetto.

