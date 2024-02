“Il piano è chiaro”. Amici, i sospetti sull’allievo trovano conferma: adesso ci sono le prove

Amici 23, spunta un nuovo indizio sul chiacchierato allievo. La scorsa puntata ha visto l’eliminazione di Simone. Un addio che ha colpito il pubblico ma che l’allievo ha preso con grande serenità. Parlando con il maestro Emanuel Lo aveva infatti detto: “Volevo ringraziarti, me lo aspettavo. Esco da qui contento, non ho rimpianti perché sono sicuro di aver dato il massimo. Nella vita ci sono scelte, c’è chi non è pronto, magari non era il mio tempo. Avrò tempo di fare tante cose”. Tantissimi erano stati i messaggi per lui che in molti avrebbero voluto al serale.

Intanto nella scuola gli allievi continuano a prepararsi ma le critiche da fuori, non mancano. Scrive un fan: “Credo che Maria De Filippi debba intervenire. Ci sono certi comportamenti che non vanno bene. Alcuni sono al limite del bullismo. Mi dispiace perché è un programma che seguo da sempre”.





Amici 23, Holden è il preferito del pubblico: oltre il 20%

Intanto oggi è arrivato il risultato del televoto lanciato per la categoria cantante. A dominare la classifica è Holden, sempre più beniamino del pubblico. Non appena si è diffusa la notizia le due fazioni, i pro Holden e chi invece lo osteggia, hanno preso a confrontarsi. “Chi critica Holden, a volte esagerando, lo fa secondo me per partito preso. Non capisco cosa vi abbia fatto di male questo ragazzo. Non si è mai e dico mai messo in evidenza che è il figlio di, non si parla mai praticamente di lui“, scrive un fan.

Che poi riprende: “Eppure solo per il fatto che è il figlio di qualcuno, come lo siamo poi tutti eh, gli si dà addosso. Sembra veramente tutta invidia questa. Holden ha dimostrato di essere un ragazzo serio, che si impegna e riesce in quello che fa. Bisognerebbe portare più rispetto e mettersi di più nei panni degli altri. Esiste l’empatia, sapete?”.

Per i cantanti è arrivato il momento di scoprire la classifica del televoto! #Amici23 pic.twitter.com/hM5gxol1wY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 7, 2024

“Menomale che c’è Holden che vi permette di sfogare tutta la frustrazione che avete, siamo arrivati anche agli insulti sull’aspetto fisico adesso oltre ad offendere chi invece lo apprezza (perché giustamente voi siete la bibbia e tutti tecnici musicali)”. Secondo molti questo televoto è la dimostrazione che Holden abbia avuto un aiuto dalla produzione. “Lo hanno sempre difeso e questi sono i risultati. Holden passa sempre come il bravo, stanno facendo tutto per portarlo al serala. Che fosse favorito era chiaro”.