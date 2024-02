Garibaldi è tornato ieri nella casa del Grande Fratello, oggi ha ricevuto una brutta sorpresa. Nel pomeriggio ha avuto un confronto con Anita che non gli ha riservato l’accoglienza che si sarebbe aspettato. Garibaldi ha raccontato la paura per il malore: “Dopo un’ora e un quarto che correvo sul tapis ho sentito che qualcosa non andava. Quando ho sentito che stavo male sono andato a prendere acqua e zucchero per riprendermi, ma non ha fatto nessun effetto”.

E ancora: “Mi sono messo a letto. Quando mi sono svegliato, qualcosa non mi tornava, non riuscivo a reagire al mio corpo. Stavo andando in bagno, sono svenuto e da lì non ricordo più niente”. Dopo il ritorno era scattato l’abbraccio con tutti gli inquilini, tra loro Anita aveva avuto delle attenzioni speciali per lui. Anita che oggi pomeriggio ha avuto qualcosa da dire a Garibaldi.





Grande Fratello, duro faccia a faccia tra Anita e Garibaldi

Durante un confronto gli ha detto: “Queste sono cose che non ti riguardano”, lasciando pensare ad una situazione dentro la casa che Anita sta vivendo con un altro inquilino. E ancora ha spiegato come Garibaldi è troppo apprensivo con lei: “Se poi mi stai troppo addosso io divento un’altra, hai capito?”, ha aggiunto (clicca qui per il video). Intanto il Grande Fratello è nell’occhio del ciclone. Vanity Fair ha avuto parole molto dure per il modo in cui è stata trattata Beatrice Luzzi ed ha puntato il dito contro Alfonso Signorini.

“A fronte di questi assurdi attacchi da parte di chi dovrebbe impegnarsi a tutelare i diritti dei concorrenti, converrebbe quasi sperare che Beatrice faccia le valigie e lasci il Grande Fratello al suo destino. Piaccia o no è, infatti, evidente che, senza di lei, questa edizione non avrebbe avuto di che discutere e di che parlare”.

E ancora: “Assistere ogni settimana a questa carneficina ai danni di una donna che ha la sola colpa di dire quello che pensa senza nascondersi dietro a un dito sta diventando pesante oltre che sconveniente, quindi vale quasi la pena sperare che Beatrice se ne vada per capire se il Grande Fratello riesca seriamente a fare a meno di lei”.