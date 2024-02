Grande Fratello, la puntata di ieri ha sollevato un polverone infinito. Critiche feroci sono state rivolte alla produzione. Il motivo? Il trattamento riservato a Beatrice Luzzi. Duro il commento del Corriere: “Può stare simpatica o meno, non è questo il punto. Il fatto è che da settembre sta tirando avanti un programma che, senza di lei, non avrebbe di che parlare. Invece di venerarla o, se non altro, di lasciarla in santa pace, gli autori continuano a piazzare ostacoli sul percorso di Beatrice Luzzi”.

>>“Ha urlato per ore là dentro”. Beatrice choc al Grande Fratello: non ha retto ed è scoppiato il caos nella casa. Per lei è ormai troppo: “L’abbiamo sentita tutti”

“Già reduce dal lutto per la morte del padre. – ha scritto Sambruna sul Corriere -. Il conduttore, come il resto dei coinquilini, la attacca a più riprese imputando alla sua attitudine vittimista ed egoriferita.Tutti le danno contro, Maddaloni e Varrese in primis, come se l’attrice avesse in qualche modo insultato l’intero Sud Italia. E Cesara Buonamici è del medesimo, grottesco avviso. “Se volete farmi abbandonare il gioco, ci state riuscendo. Chiedo al pubblico di votare per eliminarmi perché non ne posso più”.





Grande Fratello, giornali contro Signorini: “Beatrice maltrattata”

Stesso tenore sulle colonne di Vanity Fair: “La puntata andata in onda su Canale 5 il 5 febbraio ha lasciato la maggior parte degli spettatori destabilizzati, turbati da fatto che Luzzi, vera anima e vero cuore di questo Grande Fratello, sia stata redarguita in maniera così netta dal conduttore Alfonso Signorini, che ha cominciato a sparare a zero su di lei e sul suo comportamento”, ha scritto Mario Manca.

“Tralasciando la puntualizzazione di Massimiliano Varrese sul fatto che il programma concederebbe a Luzzi molte libertà che non sono state garantite ad altri concorrenti, Signorini inizia a riversare sulla concorrente una serie di accuse ingiuste. A fronte di questi assurdi attacchi da parte di chi dovrebbe impegnarsi a tutelare i diritti dei concorrenti, converrebbe quasi sperare che Beatrice faccia le valigie e lasci il Grande Fratello al suo destino”.

“Piaccia o no è, infatti, evidente che, senza di lei, questa edizione non avrebbe avuto di che discutere e di che parlare. Assistere ogni settimana a questa carneficina ai danni di una donna che ha la sola colpa di dire quello che pensa senza nascondersi dietro a un dito sta diventando pesante oltre che sconveniente, quindi vale quasi la pena sperare che Beatrice se ne vada per capire se il Grande Fratello riesca seriamente a fare a meno di lei”.