“Lei al serale? Ma siamo impazziti!”. Amici nella bufera, l’annuncio sulla allieva scatena il pubblico

Amici 23, arrivano nuove anticipazioni: dopo Dustin è stata scelta la seconda allieva che andrà al serale. Ma stavolta non tutti sono convinti: fioccano le critiche sui social. La maglia è stata affidata ad una ballerina, la notizia arriva proprio nelle ore in cui Amici ha lanciato il televoto per capire chi è il preferito nella categoria ballo. I commenti, come al solito, non sono mancati: “Sono pronta a giocarmi la casa che in questo televoto uscirà come preferito Nicholas solo perché le ragazzine con gli ormoni a palla lo votano”.

“Devono abolire il televoto, anche in finale. Devono giudicare gente competente che ne capisce, il pubblico di amici è composto da ragazzine che non sono per niente obiettive. Vedi la vittoria di Mattia”. Ad andare al Serale è un’allieva di Raimondo Todaro che, raccontano le anticipazioni, le ha dato virtualmente la maglia.





Amici 23, Gaia è la seconda allieva ad accedere al serale

Sì perché Gaia non era al momento presente in studio per problemi ad un ginocchio. Non appena si è diffuso il nome il pubblico si è scatenato. “Lei al serale? Ma qui siamo tutti impazziti”. “Gaia non all’ altezza, è simpatica a Maria ma non è obiettivamente al livello delle altre”. E ancora: “Portarla al serale penso sia assolutamente fuori luogo. Ci sono altri allievi decisamente più capaci di lei, mi dispiace ma questo programma sta andando verso un punto di non ritorno”.

E ancora: “Una volta arrivano in fondo i veri talenti, ormai ci arriva chi è simpatico alla produzione e fa ascolti, prendete Holden per esempio”. Su Holden, in particolare, i commenti del pubblico sono stati sempre durissimi: “Holden primo è un’offesa alla musica. Ma molto meglio Kia o Lil Jolie”.Tra tante critiche c’è anche chi lo difende.

“Non capisco quando ci si lamenta del televoto del pubblico, il pubblico vota a seconda del proprio gradimento, il fatto che Holden non vi piaccia non vuol dire automaticamente che la classifica non sia “giusta”. Non c’è giusto o sbagliato, c’è il gusto personale, se Holden piace molto non ci potete far cambiare idea”.