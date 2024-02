Amici 23, nuova coppia nel programma? Secondo il gossip sì. In attesa di certezze ieri ha fatto il suo ritorno in studio Ayle, accolto (almeno non subito) tutt’altro che bene dagli allievi e dal pubblico che reputa il suo reintegro nella scuola altamente diseducativo. Per gli allievi parlare era stato Malia: “Credo tu sia un co***one. Hai mancato di rispetto a noi e al programma. Hai scelto di andartene non so quante volte e l’hai fatto in funzione della classifica. Io mi sono schierato dalla tua parte perché fuori ti saresti buttato giù e non ti saresti più rialzato”.

E ancora: “Se ti aspetti che tutti ti guarderanno come prima non sarà così. Sei stato graziato perché avevi buttato l’occasione nel ceo. Fai vedere che io e Lucia non ci sbagliamo e che forse c’è un altro Ayle”. E il pubblico, come detto, non era stato da meno. “Amici è lo specchio della nostra società: avanti i mediocri e fuori i talenti! Chi li porta avanti?! Le ragazzine con l’ormone a palla che fanno ascolti e gli danno visibilità!”.





Amici 23, scoppia l’amore tra Ayle e Lucia?

E ancora: “E non mi parlate di malattie e depressione che qui non c’entra nulla! Abbiate rispetto per chi soffre davvero e non per questo moccioso che fa i capricci perché ha capito di essere incompetente! Quando bullizzava Martina non mi sembrava tutta questa anima in pena!”. Insomma, la polemica è tutt’altro che finita.

E sui Ayle i riflettori resteranno accesi visto che pare proprio tra lui e Lucia ci sia del tenero. Si seguono sui social e non sembrano mancare attenzioni particolari e sguardi dolci. L’amore sarebbe molto ma molto potente. Come qualcuno ricorderà Ayle era fidanzato con una ragazza di nome Margherita. Ma pare però che la coppia si sia lasciata.

I due hanno infatti smesso di seguirsi sui social e secondo i più la causa sarebbe proprio la ballerina. Verità o meno, presto si avrà qualche informazione in più. Intanto gli allievi vanno avanti e continuano a prepararsi in vista del serale.