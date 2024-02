Annuncio importante di Sonia Bruganelli, che ha rivelato di essere stata sottoposta ad un’operazione chirurgica. Ha voluto ringraziare pubblicamente il dottore che ha reso possibile tutto. Ha aspettato tanti anni prima di prendere una decisione simile, probabilmente per paura, ma ora come ha ammesso lei stessa si è armata di coraggio portando a termine l’obiettivo.

Sonia Bruganelli si è subito mostrata dopo l’operazione, infatti ha pubblicato due foto che l’hanno ritratta una volta che il medico ha finito l’intervento. I suoi follower, anche famosi, si sono divisi. Infatti, alcuni hanno condiviso questa scelta mentre altri l’hanno pensata diversamente. Secondo questi ultimi non c’era bisogno di arrivare a questa soluzione.

Sonia Bruganelli sottoposta ad un’operazione: “Ho avuto coraggio”

In lingua inglese Sonia Bruganelli ha parlato così dell’operazione: “I did it, only the brave”. Che in italiano si traduce in questo modo: “L’ho fatto, solo i coraggiosi“. Quindi, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha confessato di aver avuto coraggio e di aver accettato questo intervento, che presumibilmente aveva rimandato per tanto tempo. Ma ora ce l’ha fatta a superare le difficoltà.

Dunque, Sonia ha deciso di togliersi definitivamente il neo vistoso che aveva sulla sua bocca. La vedremo quindi in modo diverso. Ad effettuare l’intervento chirurgico il dottor Di Pietro, che ha ricevuto i complimenti anche da Elenoire Ferruzzi, che è stata invece un po’ più polemica con la Bruganelli: “Era ora! Di Pietro è bravissimo”. La speaker Myriam Fecchi non la pensa invece come l’ex gieffina.

Fecchi ha commentato: “Ti confesso che mi piaceva”. Discordanti le opinioni degli internauti, tra chi non amava particolarmente quel neo e chi invece lo detestava. Alla fine Sonia l’ha eliminato.