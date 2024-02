Amici 23, alta tensione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ancora una volta si parla dell’addio e del clamoroso ritorno nella Scuola di Ayle. Il giovane cantante stava vivendo un periodo delicato e si è mostrato sempre più insofferente nei confronti di quello che succedeva nel talent show. Soprattutto l’allievo non ha mai veramente accettato giudizi negativi né di finire in classifica dietro ad altri.

Significativa la polemica innescata da Ayle su Martina che, essendo un’interprete, non avrebbe mai potuto stare sopra di lui in classifica. Alla fine il cantante è uscito, ma, con grande sorpresa di tutti, ha chiesto di rientrare ed è stato accontentato nonostante non tutti i suoi compagni fossero d’accordo. La sua insegnante Anna Pettinelli gli ha detto che questa sarebbe stata la sua ultima chance, ma per Rudy Zerbi non basta…

Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli, ma esagera: scontro ad Amici

Ayle è arrivato ultimo nella gara di canto giudicata da Ornella Vanoni. E Rudy Zerbi ironizza: “Vista l’esibizione brillante che abbiamo ascoltato, l’hai fatto rientrare con questa mossa fantastica questa settimana, è arrivato il momento di dargli la maglia del Serale. Alzati, prendila e portagliela!”. Anna Pettinelli ha risposto inviperita: “È arrivato il momento che tu taccia una volta nella vita, perché questa è una polemica inutile”.

La discussione è proseguita: “Questa settimana a fare uno scempio sei stata tu con il suo re-ingresso. Dagli la maglia per il Serale. Mancano due o tre puntate. Me lo auguro, perché se lo hai fatto rientrare per poi eliminarlo fra due puntate sei veramente una disgraziata…”. Anna Pettinelli ha ribattuto: “Ma Rudy, quand’è che la smetti di offendere?”. Nel frattempo in mezzo ai due Lorella Cuccarini si è dovuta attappare le orecchie per non sentire le loro urla.

In seguito Rudy Zerbi ha continuato a criticare Anna Pettinelli anche dopo il compito assegnato a Nahaze. Il docente ha cercato di capire chi avesse scelto il brano e professoressa e allieva hanno risposto di averlo deciso insieme. Poi però si è scoperto che è stata la Pettinelli a proporre la canzone da una lista fatta da Nahaze e Zerbi è esploso: “Anna Pettinelli non è un’insegnante” ha detto. E lei ha ribattuto: “Nahaze ha cantato bene e tu sei un somaro“. Ancora un’incomprensione tra i due insegnanti e non sarà l’ultima…

