Amici 23, nelle ore scorse Ayle è stato riammesso nella scuola. Decisiva la scelta di Anna Pettinelli che avverte l’allievo: “Sono molto seria, questa è l’ultima chance. Devi lavorare il doppio di quello che hai lavorato fino ad adesso. Chiederò i report sulla tua giornata. Alla prima cosa sei fuori. Sei la mia scommessa e io non amo perdere”. Se non ci sarà un cambiamento, niente serale. Parole davanti alle quali Ayle ha voluto dire la sua.

>> “È lei la fidanzata famosa di Geolier”. Col rapper sono inseparabili e si scoprono anche forti amicizie vip dopo Sanremo

“Ti ho ascoltata solo quando me ne sono andato. Ho iniziato a riflettere che sono come dici te, cioè che non posso arrivare a tutti. Molte persone mi apprezzano e non sono un co***one. Ho pensato che fosse la cosa più stupida che potessi fare. Non volevo perdere questo treno. Se riesco ad arrivare alla fine, allora lì avrò vinto. Potrò cambiare arrivando solo fino in fondo. Ho fatto la strzata. Ho sempre paura di ammettere che ci tengo, ma voglio stare qui”.





Amici 23, Ayle torna nella scuola tra le polemiche

Chiuso il discorso con Anna è andato in casetta dove ha avuto un faccia a faccia con gli altri allievi. A prendere la parola è stato Malia. Che ha detto: “Credo tu sia un co***one. Hai mancato di rispetto a noi e al programma. Hai scelto di andartene non so quante volte e l’hai fatto in funzione della classifica. Io mi sono schierato dalla tua parte perché fuori ti saresti buttato giù e non ti saresti più rialzato”.

E ancora: “Se ti aspetti che tutti ti guarderanno come prima non sarà così. Sei stato graziato perché avevi buttato l’occasione nel ceo. Fai vedere che io e Lucia non ci sbagliamo e che forse c’è un altro Ayle”. Parole che sono state condivise da una parte del pubblico secondo il quale riammettere Ayle è stato molto sbagliato: “La decisione spettava alla redazione è stata una mancanza di rispetto verso tutti quelli che lavorano nel programma”.

“Ma con che strafottenza è rientrato… Anna pensa davvero che cambi qualcosa?”. “Nessuno pensa alla neurodivergenza di Ayle. Difficoltà nel rispettare le regole, alzarsi dal letto ed essere puntuali, l’impulsività. Lo mettono in croce e nessuno sa cosa sia l’adhd!”. E ancora: “Questo è il punto più basso del programma. Come si fa ad aiutare i ragazzi a crescere se si tende a giustificarli sempre?”.