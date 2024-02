Ma chi è la fidanzata di Geolier? Il rapper napoletano non ha vinto Sanremo 2024, è arrivato secondo dietro Angelina Mango, ma di certo il suo nome ora è ancora più conosciuto. Non che ne avesse tutto questo bisogno visto che è cinque volte disco di platino e in cima alla classifica di Spotify per gli album più ascoltati ma a distanza di giorni dalla finale ancora impazza la polemica sulla votazione al Festival. E tutti vogliono saperne di più su Emanuele Palumbo, vero nome del rapper.

Originario di Secondigliano e con quasi 3 milioni di follower solo su Instagram, è uno dei personaggi del momento e a quanto pare per niente single. Non si hanno molte notizie sulla sua fidanzata, ma stando alle poche informazioni che si hanno sulla fidanzata di Geolier si chiama Valeria, sarebbe una influencer di moda, conosciuta sui social come VD’A, anche se il cognome non è noto.

Geolier, chi è la fidanzata Valeria

Non si sa con certezza nemmeno quanti anni abbia la ragazza di Geolier, che è classe 2000, che Instagram è seguita da quasi 300mila follower e condivide scatti di sé e con il fidanzato. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe una influencer di moda e i due farebbero coppia da più di due anni.

Geolier e Valeria sono “uniti da tantissimo tempo”, ha raccontato il rapper in un’intervista rilasciata lo scorso aprile al Corriere della Sera. E, ancora, lei seguirebbe ogni passo del fidanzato “da più di due anni”. “Lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. Tra noi c’è un confronto costate, ma soprattutto un rapporto magnifico”, ha aggiunto Geolier.

Sono così uniti che quando sono costretti a separarsi il rapper porta sempre con lui il profumo di lei, l’Oud Santal di Royal Crown, per sentirla vicina a sé. Ma è spuntata anche un’amicizia vip. Come riporta Libero Quotidiano la coppia è molto amica di Gigio Donnarumma, il portiere del Psg che è nato a Castellamare di Stabbia, e alla sua compagna Alessia Elefante. E infatti Donnarumma durante Sanremo ha più volte postato delle stories su Instagram in cui supportava Geolier.