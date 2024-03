Amici 23, Ayle furioso contro gli altri allievi. Ormai manca poco al Serale e ci sono ancora diverse maglie da assegnare. La tensione è ai massimi livelli soprattutto tra coloro i quali non hanno ancora ottenuto il pass per le fasi finali. Tra questi c’è anche il cantante Ayle che ha già provocato diverse reazioni negative per il suo comportamento. Dopo aver abbandonato la scuola, infatti, il giovane ha chiesto di essere riammesso.

Non tutti gli allievi erano d’accordo, ma alla fine Ayle è tornato nel talent show. Tuttavia il suo atteggiamento continua a causare problemi con gli altri. In un’occasione si è scagliato contro Martina: “Non capisco come fa Martina a stare sopra di me. Canta bene, a parte quello? Non ha mai fatto una canzone sua. Fare il cantante è quello, è farsele le canzoni”. Nell’ultimo daytime il cantante è stato protagonista di un altro pesante sfogo.

Leggi anche: “Che casino”. Amici 23, pesante lite in casetta. Finisce malissimo tra gli alunni pronti al serale





Gli allievi ‘bocciano’ Ayle e lui la prende male: lo sfogo

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 marzo, gli allievi che non hanno conquistato una maglia per il Serale si sono esibiti sottoponendosi al giudizio del pubblico. Anche chi è già al Serale ha votato e alla fine Ayle e Kia sono stati esclusi dalla lista. I due ci sono rimasti ovviamente molto male. In particolare il cantante è letteralmente esploso.

Se per quanto riguada Kia non tutti erano d’accordo sull’esclusione, ad esempio Dustin ha detto “Merita il Serale secondo me“, diversa è la situazione di Ayle. Quando quest’ultimo ha chiesto se almeno qualcuno avesse dato il suo voto per mandarlo al Serale i compagni gli hanno risposto negativamente. A quel punto il cantante si è isolato in giardino.

Poi Ayle è esploso: “Umiliante farmi giudicare da chi è qui come me. Me ne sbatto il c***o. Ho una professoressa che crede in me dall’inizio. Se non mi votano, sti grandissimi c***i. Sai quanto rido appena piglio la maglia? Con tutti che ci rimangono di m***a?”. Alla fine della puntata è stato chiuso il televoto e domani conosceremo i risultati. Naturalmente è molto probabile che i professori considerino anche questo nuovo fattore per le loro scelte.

“È intervenuta la produzione!”. Amici, scontro tra Nicholas e Todaro: cala il gelo nella scuola