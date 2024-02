Tensione dentro lo studio di Amici, nel daytime di oggi è andato in onda il confronto tra Nicholas e Raimondo Todaro. Ieri l’allievo si era sfogato, dicendo di volersene andare. Nicholas era entrato in crisi dopo che Raimondo Todaro aveva affermato di voler aspettare ad assegnare le maglie per il serale, convinto che Sofia, allieva di Emanuel, meriterebbe più di Nicholas la felpa. Davanti a queste parole Nicholas aveva ammesso che preferirebbe andar via dalla scuola di sua spontanea volontà piuttosto che ricevere la maglia come sorta di regalo.

>> “Ha sclerato, un caos”. Segnalazione bomba su Mirko: è successo durante la puntata del Grande Fratello ma si è scoperto solo ora

I commenti erano fioccati: “Io la colpa non la do a Nicholas, perché è normale che lui voglia andare al serale. La colpa è solo di Raimondo per averlo illuso. Potrà pure arrivare al serale, ma uscirà subito”. E ancora: “Ma stiamo scherzando che si crede pure meglio di Sofia?!?! Adesso va anche a piangere dai professionisti??? Non è che perché uno si fa il cul* allora ha la maglia del serale”.





Amici 23, confronto tra Nicholas e Raimondo Todaro

Oggi c’è stato un confronto. Todaro ha spiegato che pensa che ci siano persone che devono ancora prendere la maglia che se la meritano più di lui. Quindi ragiona in base anche a una correttezza complessiva. A questo punto è intervenuto un membro della produzione che ha voluto fare chiarezza dicendo che Todaro dovrà scegliere nella sua classe.

Smentito dalla produzione ha dovuto portare Nicholas al serale “Spero davvero che dall’anno prossimo si ritorni al vecchio sistema con due squadre di ragazzi, e i prof che sono prof di tutti, non che ognuno ha i propri allievi. Così sarebbero molto più oggettivi nelle valutazioni, meno litigate tra prof, competizione tra i ragazzi e non tra i prof, decisione corale per l’accesso al serale”, un commento.

E ancora: “Quando criticate la Celentano ricordatevi di Todaro che con il suo finto buonismo e la sua palese incompetenza, illude i ragazzi per poi svignarsela con discorsi “no sens”.