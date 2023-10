Amici 23, prima nuova coppia del talent. E ufficiale: “Stiamo insieme”, ha detto lei agli altri allievi dopo aver scambiato un lungo bacio con il cantante. Era già da qualche giorno, del resto, che si parlava di una forte intesa fra i due. Dalla scorsa settimana per la precisione, quando nel daytime di venerdì la produzione parlava di “un’amicizia speciale“, con il filmato che li mostrava più che vicini. Si sentiva infatti la cantante chiedere se a lui piacessero le alici e la risposta è stata: “A me piaci tu“.

Ma non era finita qui perché poi in altre immagini si abbracciavano a tavola in maniera molto dolce e poi si sdraiavano insieme sul divano. “Guarda che stai rischiando, te lo dico“, l’avvertiva lui. Ma lei ha continuato, lo annusava ed esclamato: “Il tuo profumo è la mia droga“. “Eh non male, devo essere sincero. Non male“. Poi, poco dopo si sono addormentati abbracciati fino ad arrivare faccia a faccia scontrandosi con il naso arrivando vicinissimi al bacio.

Leggi anche: “Sei una carogna”. Amici 23, Anna Pettinelli non ci sta dopo l’uscita di Rudy Zerbi





Amici 23, scatta il bacio: “Stiamo insieme”

Insomma, già sembrava qualcosa in più di un’amicizia speciale. E la conferma è arrivata nel nuovo daytime di Amici 23, in cui è anche scattato il primo bacio tra Matthew e Mew. “Mi piaci davvero tanto, non mi era mai successo” sussurra lui dopo la richiesta di lei se ci fosse qualcosa che doveva comunicarle.

È iniziato così un gioco di parole tra i due. “Tu a a me piaci, la domanda è: tu cosa vuoi?”, la domanda di Mew. E Matthew: “Secondo te?”. E subito dopo, tra i due è scattato un lungo bacio un po’ nascosto dalle coperte. Da quel momento in poi i due cantanti hanno continuato a scambiarsi tenerezze.

Poi la coppia ha incontrato gli altri allievi e, come detto, la cantante ha esclamato ad alta voce: “Stiamo insieme”. Il video del bacio è stato postato anche sul profilo ufficiale di Amici 23, con la didascalia “Matthew e Mew sono sempre più vicini…”. I commenti non si sono fatti attendere: molti si chiedono come l’abbia presa il fidanzato di lei.