Anna Pettinelli, ancora fuochi d’artificio ad Amici con Rudy Zerbi. Dopo l’assenza di un anno la conduttrice radiofonica è tornata al suo posto nel programma dove cantanti e ballerini cercano il successo. Ma gli scontri con il collega non si sono placati, tutto ritorna, anche i botta e risposta tra i due. Negli ultimi giorni ci sono state diverse novità, come la prima coppia formata da Mew e Matthew o il crollo in lacrime di Simone dopo le parole di Alessandra Celentano.

Stavolta l’allievo a pagare le conseguenze dello scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi è Holy Francisco. Tutti ricordano che era stato proprio lui a pronunciare la fatidica frase “A Rudy Zerbi faccio un c*** così…”. Recentemente l’insegnante ha chiesto all’allievo diverse canzoni di Tiziano Ferro ma Anna Pettinelli si è sempre rifiutata. Finalmente viene scelta “Perdono” e a quel punto entrambi pensano di aver accontentato Zerbi, ma il risultato è di segno completamente opposto.

Leggi anche: “La prima coppia di questa edizione”. Amici 23, è già sotto gli occhi di tutti. Poi la scoperta su di lei





Rudy Zerbi assegna un “2” a Holy Francisco e Anna Pettinelli esplode

Dopo l’esibizione sulle note del successo di Tiziano Ferro arriva il giudizio impietoso di Rudy Zerbi: “Qui, chi deve chiedere perdono non sei tu, ma è lei. Perché io ce l’ho, in questo caso, su questo compito, non con te ma con lei. Tu questa canzone al momento non puoi cantarla. Voto 2. Sembravi un cantante con il fiatone. Attento anche a come canti le barre perché si capisce poco”.

Rudy Zerbi continua, rivolgendosi ad Anna Pettinelli: “Hai provato a tutelarlo.. Non l’hai fatto cantare per tre settimane. Hai rifiutato canzoni che avrebbe sicuramente potuto fare mai peggio di questa. Gli affidi una canzone che non può cantare perché tu inconsapevolmente pensi che il ritmo lo aiuti…”. A questo punto la collega sbotta: “Tu sei veramente una carogna“.

La discussione prosegue: “Come ha fatto lui – dice Rudy – che è stato molto carino e simpatico che si è inginocchiato chiedendo perdono…”. “Era un gioco” lo interrompe Anna. E lui: “L’ho capito…”. E la Pettinelli: “E no, mi pare che non capisci tanto…”. Insomma ancora scintille tra i due e non è la prima volta. Stavolta c’è finito in mezzo Holy Francisco che comunque dà ragione alla sua insegnante. Alla prossima a chi toccherà?

“Sono andato via”. Amici 23, il volto noto ha lasciato il programma. Decisione inevitabile