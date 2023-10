Amici 23 è appena iniziato ma già non mancano liti, sorprese e commozione nella scuola più famosa della tv. E c’è già anche la prima coppia. Nell’ultimo daytime andato in onda, la produzione parla di “un’amicizia speciale“ tra due allievi ma il filmato mostrato li fa vedere più che vicini. Si sente infatti la cantante chiedere se a lui piacciono le alici e la risposta è: “A me piaci tu“. Ma non è finita qui perché poi in altre immagini si abbracciano a tavola in maniera molto dolce e poi si sdraiano insieme sul divano.

“Guarda che stai rischiando, te lo dico“, l’avverte lui. Ma lei continua, lo annusa ed esclama: “Il tuo profumo è la mia droga“. “Eh non male, devo essere sincero. Non male“. Poco dopo dormono abbracciati fino a quando non si mettono faccia a faccia e si scontrano con il naso arrivando vicinissimi al bacio. Insomma, forse qualcosa in più di ‘unamicizia speciale.

Amici 23, c’è la prima coppia

E infatti tutti si dicono convinti che tra Mew e Matthew stia nascendo del tenero al punto da parlare di prima coppia di questa edizione di Amici. Certamente gli atteggiamenti in casetta mostrati anche dalla produzione sembrano puntare in questa direzione.

Matthew e Mew, all’anagrafe Matteo Rota e Valentina Turchetto, non hanno dato conferme anche se, come osservano molti siti, sembra che lei sia fidanzata fuori da Amici 23. Come scrive Blog tv, il ragazzo di Mew si chiama Davide Tonelli e su Instagram lo scorso 25 settembre, quando il talent era già iniziato, aveva anche condiviso un post romantico insieme alla cantante.

Nella casetta di #Amici23 sembra essere nata un'amicizia speciale pic.twitter.com/oZKJCAGFQr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 6, 2023

“Devo ammettere che il vero amore è meraviglioso ma non così meraviglioso come il momento in cui ho avuto la possibilità di guardarmi dentro e dare un’occhiata alla proiezione del nostro. È decisamente pazzesco. Non ho mai sentito un legame così profondo con un’altra persona. Ricorda, credo in te tanto quanto noi. Orgoglioso, orgoglioso di te e di vivere un sogno dentro un altro con la mia metà. Innamorato… non di una qualunque”, aveva scritto sotto al post di video e foto che li ritraggono in momenti affettuosi.