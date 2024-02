Amici 23, durante il day time di oggi 27 febbraio la produzione ha dato un annuncio agli allievi. È successo tutto mentre stava andando in onda un confronto molto duro tra gli insegnanti Zerby e Celentano contro Todaro e Pettinelli. Tutto ruotava sui chi meritasse la maglia per andare al serale, atto conclusivo del programma che inizierà tra poche settimane. Todaro ha spiegato di non avere ancora chiaro in mente il quadro, perché non sa quanti ragazzi andranno al serale, e di non essere convinto di alcuni suoi allievi.

Di avviso contrario Rudy che, pare, al contrario abbia una visione chiara. Le sue parole però sono state particolarmente bersagliate dal pubblico è stato Rudy: “Il ruolo di Rudy potrebbe ricoprirlo praticamente chiunque dato che si limita semplicemente a mandare avanti i cavalli vincenti in classifica, chi è ai primi posti e piace al pubblico”.





Amici 23, gli allievi che andranno al serale saranno 15

E ancora: “Non ci mette niente di suo, non crede in un allievo costruendoci un percorso, semplicemente vede chi “funziona” e lo porta avanti. Il suo contributo è ZERO”. “Rudy che dice a Todaro e alla Pettinelli che si stanno dimostrando per quello che sono, non rendendosi conto che lui e la Celentano si stanno dimostrando degli scostumati senza limiti. Neanche secondo me alcuni dei ragazzi meritano la maglia, ma hanno dei modi di esprimersi veramente cafoni e fuori luogo”.

Alla fine il dilemma è stata in parte risolto. La produzione ha fatto sapere che le maglie saranno 15. Solo due, quindi, saranno gli allievi eliminati (al momento sono 17). Per ora sono state assegnate in totale 8 maglie: Dustin, Gaia, Marisol e Lucia per i ballerini, Holden, Martina, Petit e Mida per i cantanti. Ci sono ancora quindi 7 maglie disponibili.

Tutto quindi è in ballo. Ma ci sono alcuni allievi che rischiano più di altri: quelli che si trovano nelle ultime posizioni delle rispettive categorie. E sono cioè Nicholas e Giovanni per il ballo, Ayle, Nahaze e anche Kia per il canto. Staremo a vedere.