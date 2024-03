Amici 23, alta tensione: allievo minaccia di uscire e viene fermato all’ultimo momento. È un’edizione parecchio movimentata quella attuale che si avvicina a grandi passi alla fase conclusiva del Serale. Già il programma è stato scombussolato dall’addio di Mew e Matthew. Per molto tempo si è discusso su quali fossero le ragioni dell’allontanamento dei due.

Alla fine si è scoperto che Mew è caduta nuovamente nella depressione e Matthew ha deciso di abbandonare il talent per starle vicino: “Dopo quello che ho dovuto affrontare e dopo la decisione presa da Mew non me la sono più sentita di continuare il percorso. Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano sia inestimabile“. Nel daytime di oggi, venerdì 1 marzo, si è scoperto che c’è un altro allievo che ha manifestato la volontà di uscire da Amici.

Leggi anche: “È intervenuta la produzione!”. Amici, scontro tra Nicholas e Todaro: cala il gelo nella scuola





Nicholas minaccia di uscire, Emanuel Lo lo ferma e gli fa una proposta

Momento difficile per Nicholas che dopo un duro confronto con Raimondo Todaro ha deciso di lasciare Amici. Il ballerino è rimasto deluso dalle parole dell’insegnante che aveva affermato di voler aspettare ad assegnare le maglie per il serale, convinto che Sofia, allieva di Emanuel, meriterebbe più di Nicholas la felpa. E così l’allievo ha comunicato agli altri la sua volontà di abbandonare il talent show.

Gli altri allievi hanno cercato di fargli cambiare idea, poi ad un certo punto è arrivato Emanuel Lo. Quest’ultimo gli ha chiesto della sua valigia poi ha tolto tutti gli abiti che c’erano dentro e ha chiesto al giovane di raggiungerlo in sala 4 con l’occorrente di danza. Dopo averlo visto alla prova in un passo a due e in un assolo gli ha detto che è ottimo nei passi a due. Inoltre ha aggiunto che ha delle capacità ottime e abilità che altri non hanno.

Quindi Emanuel Lo ha chiesto a Nicholas di entrare nella sua squadra e il ballerino, pur sorpreso, ha accettato volentieri. A questo punto, però, si apre un’altra questione. Kumo, infatti, teme che il suo posto possa essere preso proprio da Nicholas ora che si avvicina il Serale. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto sui social in molti commentano: come mai prima Emanuel voleva eliminare Nicholas e ora lo chiama in squadra?

“Voi siete ufficialmente al serale”. Amici 23, l’annuncio più bello: chi ha avuto la maglia più ambita