Nella giornata di giovedì 29 febbraio c’è stata la registrazione di una nuova puntata di Amici 23 ed è stata annunciata una delle notizie più attese. Due allievi sono infatti andati al serale, come riferito dalla pagina X Amici News, che ha diffuso anche i loro nomi. C’è chi ha festeggiato alla grande e chi invece è rimasto deluso, visto che ancora non conosce il suo futuro.

Ad Amici 23 non si è parlato solo di questi due allievi al serale, ma anche di altri temi altrettanto significativi. Tra gli ospiti ci sono stati altri due cantanti reduci da Sanremo 2024, ovvero Emma Marrone e Mr. Rain. Inoltre, il ballerino Nicholas ha preso una decisione clamorosa: ha cambiato la sua squadra e ora fa parte del team guidato dal professore Emanuel Lo.

Amici 23, due allievi approdano al serale: chi sono

Poi parlando sempre di Amici 23 e oltre a riferire i nomi dei due allievi promossi al serale, la pagina social Amici News ha rivelato che i nuovi inediti usciranno fuori lunedì a partire da mezzanotte. Anna Pettinelli ha proposto intanto a Lil di andare nel suo team, ma Rudy Zerbi le ha detto che dovrà essere la ragazza a scegliere. E questo lo si saprà prossimamente. E il premio Malù è stato vinto da Ayle con una lezione al pianoforte.

Per quanto riguarda il serale, obiettivo prioritario di tutti i protagonisti di Amici, ad aver raggiunto questo traguardo sono stati i ballerini Sofia e Nicholas. La ragazza, che ha appena 17 anni, fa di cognome Cagnetti ed è una ballerina hip hop che ha frequentato le lezioni all’accademia di danza Urban Studios. Fa parte di Emanuel Lo, che aveva preferito scegliere come insegnante invece di Raimondo Todaro.

🟢 Al serale vanno: Sofia e Nicholas #Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) February 29, 2024

Nicholas Borgogni festeggerà invece 23 anni il prossimo 30 maggio, essendo nato nel 2001. Lui è stato un membro del corpo di ballo di The Voice Senior e Il cantante mascherato ed è stato scelto da Todaro. Ma, come detto poco fa, proprio in questa nuova puntata si è scoperto che è andato da Emanuel Lo. Per tutti i particolari bisognerà attendere la messa in onda dell’appuntamento, prevista domenica 3 marzo.