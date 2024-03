Amici 23, manca sempre meno al serale. In palio ci sono ancora 5 maglie. La tensione è ormai altissima ed alcuni allievi danno qualche segno di fatica. Durante la puntata andata in onda domenica sono arrivati giudizi importanti dal televoto. Intanto il pubblico festeggia con la nuova avventura di Mew entrata nella scuderia di Fabrizio Giannini, talent scout di fama (Ligabue, Tiziano Ferro) che aveva dato l’annuncio sui social. “Ho sempre messo la faccia nei progetti in cui credo. E questa volta è una gioia metterla per questa artista con cui ho iniziato a lavorare”.

“Si chiama Mew. È talentuosa, poliedrica, sorprendente, carismatica. Imprevedibile. E con lei rafforzo l’entusiasmo mai perduto per questo lavoro, che con i giovani è ogni volta scoperta, stupore, entusiasmo. Ad maiora”. Mew, insomma, ha trovato la sua strada.





Amici 23, Ayle ultimo al televoto: sarà il prossimo ad uscire?

A differenza di Ayle, che arrivato ultimo nel televoto sembra destinato a non accedere al serale. Niente è ancora deciso ma le possibilità di vederlo arrivare all’ultimo atto sono poche. “Credo che il prossimo ad uscire sarà Ayle. Credo, arrivati a questo punto, che sia scontato”. Ayle è tra gli allievi più chiacchierati della scuola.

Era stato riaccolto dopo che, all’improvviso, aveva deciso di andarsene. Era stata Anna Pettinelli a rivolerlo in squadra. Ma l’accoglienza non era stata delle migliori. A prendere la parola era stato Malia. Che aveva detto: “Credo tu sia un co***one. Hai mancato di rispetto a noi e al programma. Hai scelto di andartene non so quante volte e l’hai fatto in funzione della classifica. Io mi sono schierato dalla tua parte perché fuori ti saresti buttato giù e non ti saresti più rialzato”.

E ancora: “Se ti aspetti che tutti ti guarderanno come prima non sarà così. Sei stato graziato perché avevi buttato l’occasione nel ceo. Fai vedere che io e Lucia non ci sbagliamo e che forse c’è un altro Ayle”. Parole che erano state condivise da una parte del pubblico secondo il quale riammettere Ayle era stato molto sbagliato: “La decisione spettava alla redazione è stata una mancanza di rispetto verso tutti quelli che lavorano nel programma”.