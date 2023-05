Amici 22, manca un soffio alla finale ormai. Domenica 14 maggio 2023 sapremo chi si aggiudica la vittoria di questa edizione. Edizione seguitissima, che ha visto sbocciare anche diversi amori nella scuola. I finalisti sono stati decisi sabato scorso. A contendersi il titolo sono Angelina Mango e Wax per il canto e Isobel e Mattia Zenzola per la danza. A uscire dalla gara a un passo dalla fine la ballerina Maddalena Svevi, allieva di Emanuel Lo e il cantante Aaron.

I due allievi di Amici 22 hanno dovuto lasciare il programma su decisione della giuria composta Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè. Si parlava di storie d’amore e forse mai come quest’anno ne sono sbocciate tante in casetta nel corso di questi mesi. Per esempio quella fra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola, che però si è già conclusa, nonostante la mamma del ballerino abbia rivelato che il figlio è ancora innamorato di lei.

Amici 22, la coppia va a convivere

Nata ancora ad Amici 22 e procede a gonfie vele quella fra Isobel e Cricca (che prima di lasciare il programma le ha dedicato parole d’amore) e così come la relazione fra Piccolo G e Federica Andreani e Megan Ria e Gianmarco Petrelli. A proposito, l’ultima notizia riguarda questi ultimi. Sono innamorati e felici i due ballerini che sono stati eliminati da Amici nelle prime puntate del talent, tanto che hanno deciso di andare a vivere insieme.

Dopo una pausa, come ricostruisce il sito Isa e Chia, Megan Ria e Gianmarco Petrelli si sono riavvicinati. “È iniziata come un gioco – le parole di due a Superguidatv – Eravamo in diciannove nella casetta. All’inizio non è che ci guardavamo molto. Poi il tutto è iniziato con un gioco di sguardi. Da lì poi si è passati a una confidenza maggiore con il passare un po di tempo insieme. Anche se il primo passo lo abbiamo fatto entrambi, ad un certo punto io ho rallentato per paura, per vergogna, per paura di fare una scelta sbagliata, anche per il contesto e per le telecamere”.

“Quando mi sono sbloccato, ho detto viviti tutto al massimo, stai facendo un’esperienza a 360°, viviti anche il sentimento a 360°”, ha aggiunto l’ex Amici 22. E così è stato. Infatti oggi Megan Ria e Gianmarco Petrelli hanno costruito un legame talmente forte da iniziare un nuovo capitolo insieme: la convivenza. Hanno scelto di vivere a Milano e in un post pubblicato sul suo profilo Instagram eccoli alle prese con gli scatoloni.