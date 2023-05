Amici 22, il rapporto d’amicizia tra Wax e Angelina, spiega tutto Maria De Filippi. Una puntata densa di sorprese ma anche di un momento inevitabile, quello dell’eliminazione di Maddalena. La ballerina, dopo essere stata tirata in ballo durante la lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, ha dovuto salutare i compagni di scuola tra le lacrime a un passo dalla finale. Ma i riflettori sono rimasti accesi anche sul gesto di Wax nei riguardi della cantante Angelina. Cosa è successo e cosa ha detto Maria De Filippi lo scopriamo insieme tra poco.

Maria De Filippi interviene su Wax e Angelina. Un gesto, o meglio, una dedica di Wax nel corso della messa in onda di Amici ha spinto la padrona di casa a porre rimedio prima che l’immaginazione dei fan potesse procedere ben oltre. In tanti hanno notato il rapporto di amicizia tra Wax e Angelina fatto di gesti e di attenzioni di cura, oltre che di sostegno e vicinanza lungo il percorso nella scuola più gettonata d’Italia. Ma cosa accade davvero tra di loro?

Maria De Filippi interviene su Wax e Angelina ad Amici 22: dietro le sue parole c’è un motivo preciso

Secondo molti tra i due allievi potrebbe esserci del tenero, eppure le smentite sono puntuali e arrivano sia dai diretti interessati che dalla reginetta degli ascolti, intervenuta a riguardo anche dopo l’ennesimo gesto di affetto che i due allievi si sono scambiati. Tutto ha avuto inizio quando Wax si è esibito sulle note del brano di Samuele Bersani, En e Xanax. “Tu hai l’anima che vorrei avere”, è stata la dedica di Wax davanti a tutti. L’allievo si avvicinato ad Angelina per poi abbracciarla. A questo punto, dopo un abbraccio amichevole, Maria De Filippi ha detto qualcosa.

“Non sapevamo di questa dedica”, precisa Maria De Filippi, che ha poi aggiunto per evitare ulteriori chiacchiericci: “Altrimenti la gente a casa fantastica per cui devo ribadire una cosa, spiegare che esiste anche l’amicizia. Esiste e questa è una cosa bella”, ha chiosato la conduttrice. Ma dietro a queste precisazioni potrebbe esserci un motivo ben preciso.

Il cuore di Angelina Mango non è libero. Come forse alcuni di voi già sanno, la cantante è legata sentimentalmente ad Antonio Cirigliano, chitarrista di 24 anni originario di Potenza, con cui convive già da diverso tempo. I due appaiono molto uniti e complici e pare che il rapporto sia nato proprio dall’amicizia per poi però evolversi in qualcosa di più. Quindi Maria De Filippi sembra aver a cuore la situazione e ‘proteggere’ la relazione sentimentale dell’allieva da supposizioni e pettegolezzi.