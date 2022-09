“Una grande novità”. Amici 22, mai successo prima: è Maria De Filippi a informare gli allievi

Novità ad Amici 22 per i concorrenti. Maria De Filippi ha annunciato una nuova regola, che mai prima d’ora è stata applicata. In questa nuova edizione della scuola di Canale 5, gli allievi saranno messi di fronte a qualcosa di inedito e che comunque potrebbe rappresentare un grosso aiuto per coloro che sono in difficoltà. Si è scoperto tutto durante la messa in onda del daytime del 22 settembre, ma sicuramente nella puntata di domenica 25 settembre conosceremo praticamente tutti i dettagli.

Ad Amici 22 sarà in vigore per i concorrenti, come rivelato da Maria De Filippi, una nuova regola. Intanto, avremo come ospiti del secondo appuntamento stagionale Annalisa, ex allieva del talent show oggi cantante di successo. E anche Ornella Vanoni, chiamata a giudicare i giovani talenti per la classifica canto. Ma si è appreso anche di una maglia sospesa. Alessandra Celentano avrebbe sospeso la maglia a un allievo da lei scelto, Ramon. “Maglia sospesa a Ramon, decisione della Celentano come monito perché ha mostrato tre foto in cui secondo lei non rispetta il decoro”.

Amici 22, ai concorrenti Maria De Filippi annuncia una nuova regola

Il sito Blasting News ha rivelato che ai concorrenti potrà sempre essere sospesa la maglia, oppure si potrà procedere con la sfida istantanea con un ragazzo al di fuori della scuola o l’eliminazione di uno studente. Ma Maria De Filippi ha deciso di inaugurare una nuova regola, che sicuramente sarà apprezzata non soltanto dagli allievi ma anche dai telespettatori. Sappiamo che se uno dei protagonisti dovesse essere eliminato dal proprio maestro, può sperare di essere salvato da un altro.

Ed ecco arrivare la grossa novità, infatti se nessun insegnante salverà l’allievo o allieva, potrebbe intervenire in suo soccorso il banco del pubblico. Non sono stati date tutte le informazioni su questa nuova regola, ma i telespettatori potrebbero diventare tutor di un concorrente e quest’ultimo potrebbe proseguire la sua esperienza nel talent show. Non resta che attendere la prossima puntata per cercare di comprendere tutti i i particolari, che dovrebbero essere sviscerati il prossimo 25 settembre.

Intanto, ad Amici 22 Ramon (ballerino classico) ha scoperto che se la sua entrata se l’è meritata grazie ad un 8 della Celentano, Todaro e Lo gli hanno rifilato rispettivamente un 5 e un 4. Ed è subito andato all’attacco: “Non me lo aspettavo. Ero abbastanza convinto di essere tra i primi. La prima cosa che mi è venuta in mente ok non è nel loro stile la danza classica, poi comunque mi sono presentato con repertorio, questa cosa mi ha penalizzato”.