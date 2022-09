Amici 22, la seconda puntata è già stata registrata e l’anticipazione più succosa riguarda la maglia sospesa a uno degli allievi. Vedremo i dettagli solo domenica 25 settembre, quando è in programma a partire dalle ore 14 e su Canale 5 l’appuntamento con il talent di Maria De Filippi.

Ma come sempre la pagina fan AmiciNews ha regalato al pubblico del talent qualche indiscrezione trapelata dalle registrazioni. Amici 22 è iniziato domenica scorsa: è stata formata la classe di questa nuova edizione ma com’è noto le maglie assegnate non sono eterne e i volti ammessi potrebbero dover lasciare il posto ad altri sfidanti.





Amici 22 maglia sospesa: le anticipazioni della seconda puntata

Intanto gli ospiti. Nella seconda puntata di Amici 22, riporta sempre la pagina fan del programma: Annalisa, ex allieva del talent show oggi cantante di successo. E anche Ornella Vanoni, chiamata a giudicare i giovani talenti per la classifica canto. Ma veniamo alla maglia sospesa.

Non ci sarebbe stata alcuna eliminazione, ma Alessandra Celentano avrebbe sospeso la maglia a un allievo da lei scelto, Ramon. “Maglia sospesa a Ramon, decisione della Celentano come monito perché ha mostrato tre foto in cui secondo lei non rispetta il decoro che deve mostrare perché non è a casa sua”. Così si legge tra le anticipazioni Twitter di AmiciNews.

E sarebbero state mostrate anche le tre foto incriminate, in una c’è il ballerino in canottiera, costume e ciabatte: “Ramon dorme in costume, quando lo hanno fatto uscire gli hanno dato un pigiama e lo hanno poi mostrato in diretta rientrato in casetta con un lungo pigiama blu”. Per l’allievo la punizione della maglia sospesa sarebbe “too much (lo stesso ramon ha usato queste parole con la Celentano)”.