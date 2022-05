Amici 21, Michele Esposito e Carola Puddu: tra i due c’è feeling. La rivelazione nelle ore scorse. Una coppia che i fan sognano e aspettano tra i due ballerini. Soprattutto per Michele Esposito è un momento magico. Dopo avere alzato la coppa di vincitore della categoria ballo, si è detto emozionato per questo importante riconoscimento. Ha dedicato la vittoria, che corrisponde a un premio di 50 mila euro, alla sua famiglia: “Provo tante emozioni. Sono felice di questa vittoria”.



E ancora: “La dedico ai miei genitori e a tutti i miei parenti, che mi hanno sempre supportato in tutto. È stato molto bello battermi e sfidarmi con tutti i ballerini. Erano molto speciali…ognuno aveva qualcosa di speciale”. Michele Esposito ha lasciato intendere che con il montepremi di categoria e il premio Marlù del valore di 50mila euro aiuterà la sua famiglia, che vive in difficoltà la crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus. Spiega ancora come la partecipazione a Amici 21 sia sta fondamentale nel suo processo di crescita.





Amici 21, Michele Esposito e Carola Puddu: cosa bolle in pentola



“Sono felicissimo veramente, è stato un onore. Mi porterò un sacco di insegnamenti, non solo nel mio stile di danza, anche negli altri stili. Insegnamenti anche sulla mia persona, sui miei sentimenti, su quello che sono e quello che mi piace. Questa vittoria è un riconoscimento per tutti i sacrifici che ho fatto”. Roberto Bolle ha invitato Michele Esposito a partecipare a un suo spettacolo. A riguardo, il ballerino ha commentato.



“Non me l’aspettavo proprio, è veramente un onore sentirsi dire quelle parole ed essere invitato da Roberto Bolle, che è stato uno dei miei idoli”. Infine, ha parlato del vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis: “Sono molto contento anche per Luigi che è bravissimo nel suo ed è migliorato anche dall’inizio. Quindi sono molto contento anche per lui”.



Luigi Strangis che non sembra più interessato a Carola a differenza di Michele. Che spiega: “Sfortunatamente non abbiamo avuto molto tempo perché io non ho avuto la fortuna di entrare dall’inizio nella scuola di Amici. Però in quel poco tempo ci siamo…abbiamo connesso molto bene. Anche nei nostri duetti, nelle sale, mentre uno faceva le prove , l’altro faceva le prove, ci guardavamo, ci studiavamo. Ed era molto…cioè aiutava anche noi a capire l’altro come riusciva a capire i passi, come metteva in atto le correzioni. Ed era molto bello vedere quello. Spero di rivederla”.

