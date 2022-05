Nunzio Stancampiano è stato uno dei protagonisti di Amici 21. Ma ora di lui si sta parlando soprattutto per le sue scarpe. Sì, avete capito proprio bene perché ha deciso di lanciarne alcune personalizzate e immediatamente i suoi fan sono andati a caccia di informazioni dettagliate. Alla fine è uscito fuori anche il prezzo delle stesse, che possono essere acquistate ad una cifra incredibile. Inevitabilmente tutti vorranno adesso accaparrarsele, visto che si tratta di un’importante novità.

Intanto, a breve vi diremo tutto sulle scarpe personalizzate di Nunzio Stancampiano di Amici 21. Ma, come ricordato da Novella 2000, queste sono state le sue bellissime parole dopo l’esperienza televisiva: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto… in primis Amici che mi ha regalato un sogno che perseguivo sin da bambino. Ringrazio colui che ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto Raimondo Todaro. Sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso”.





Nunzio di Amici 21 lancia le sue scarpe personalizzate: il prezzo

Inoltre, Nunzio di Amici 21 che ha lanciato dunque queste straordinarie scarpe, aveva anche detto nel post-talent: “Ringrazio i miei compagni di avventura, grazie per avermi fatto sentire a casa. Un pensiero affettuoso alla maestra Alessandra Celentano che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti. Un “GRAZIE” speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene”.

Nunzio di Amici ha iniziato una sua collaborazione con Nike e queste magnifiche scarpe si chiamano NS10 e costano 249,90 euro, stando al sito ufficiale. Il ballerino ha scritto su Instagram: ” È ARRIVATO IL MOMENTO!!! ⚡️🥇 Sono fuori ora le “NS10 Sneakers“. Correte ad acquistale e ditemi cosa ne pensate nei commenti (vi leggo). Link in bio”. E anche alcuni protagonisti della scuola di Amici hanno commentato questa novità. Non sono mancati ovviamente i commenti scherzosi.

Sotto il post di Nunzio, l’insegnante Raimondo Todaro ha commentato: “Spakkiusu”, mentre LDA: “Con questi occhiali siamo uguali nunziè😂😂😂😂😂 e comunque ancora mi devono arrivare ( ti sto avvisando ) chest è maleducazione però 😂😂😂😂😂😂 tvb fratellone❤️”. E tanti altri fan comuni lo hanno riempito di complimenti per questa strepitosa notizia.

“C’è il suo nome”. Nunzio è sulla bocca di tutti: dopo l’eliminazione da Amici la ‘scoperta’ top