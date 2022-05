“C’è il suo nome”. Nunzio è sulla bocca di tutti: dopo l’eliminazione da Amici la ‘scoperta’ top

Tra i programmi più seguiti ci sono senz’altro Amici e poi i tanti reality tra cui il GF Vip e l’Isola dei Famosi. Nel talent show di Maria De Filippi sono stati tanti gli allievi che si sono messi in luce come ad esempio LDA e Nunzio. Amici offre ai suoi protagonisti una vetrina importantissima. Non solo nel loro specifico campo e quindi nella musica o nel ballo. Sono le porte della tv, a volte del cinema, insomma le porte del successo e della fama che si spalancano per loro. Nunzio di Amici al GF Vip?

Vale per tutti, anche per chi è stato eliminato come ad esempio LDA e Nunzio (quest’ultimo ha recentemente fatto una sorpresa ai suoi ex compagni). Ora sono rimasti in sei: Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi. In attesa della finale di Amici 21 prevista per domenica 15 maggio ecco che Alfonso Signorini sta già preparando la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ebbene, pare proprio che il conduttore sia interessato ad uno degli allievi che il pubblico ha imparato ad apprezzare nello show di Maria De Filippi.







Nunzio di Amici al GF Vip? Si muove Signorini

L’ultima edizione del GF Vip è stata un grande successo di pubblico. Edizione lunghissima, edizione record per tanti versi. Tante le storie e le dinamiche che si sono intrecciate all’interno della Casa. Dal discusso rapporto tra Barù e Jessica, al triangolo Alex-Delia-Soleil agli scontri tra Katia Ricciarelli e le principesse. Ma dalla prossima edizione è tutto azzerato. Dipenderà dai nuovi personaggi che Alfonso Signorini sarà in grado di coinvolgere. Ebbene pare il conduttore sia intenzionato a portare nella Casa un allievo di Amici.

Stiamo parlando di Nunzio di Amici al GF Vip. Il ballerino ha saputo bucare lo schermo come pochi altri. Non solo, e forse non tanto, per la sua bravura nella danza, quanto proprio per il personaggio. Sicuro di sé, ironico, a volte perfino un po’ strafottente, ma comunque senza mai essere volgare o ‘scostumato’, Nunzio ha conquistato il pubblico. E secondo quanto riporta AnticipazioniTv proprio Nunzio Stancampiano ha conquistato pure Alfonso Signorini che lo ha chiamato per un provino per il prossimo GF Vip.

Non si conosce ancora la risposta di Nunzio alla proposta di Alfonso Signorini che lo vorrebbe al GF Vip 7. Intanto il conduttore è al lavoro per formare il cast del reality che andrà in onda a settembre. E così spuntano i primi nomi dei vip che potrebbero entrare nella Casa. Una di loro è Brenda Asnicar, una delle protagoniste della sitcom argentina “Il mondo di Patty”.

La ragazza che nella telenovela interpretava la “Divina” Antonella ha origini italiane e pare abbia chiesto aiuto a Tommaso Zorzi per cercare casa. Ebbene sembra che la 30enne abbia catturato l’attenzione di Alfie che la vorrebbe nel cast del GF Vip 7. Staremo a vedere cosa accadrà…

