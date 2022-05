Una splendida notizia ha raggiunto i fan di Nunzio di ‘Amici 21’. Il ballerino è stato eliminato nella scorsa puntata del talent show di Maria De Filippi, poco prima di assaporare la semifinale in programma sabato 7 maggio. Ma nelle ultime ore tutto il pubblico ha potuto assistere a qualcosa di inaspettato, una vera e propria sorpresa fatta dalla padrona di casa, che ha entusiasmato proprio tutti. E lui ha anche proferito parole bellissime, mentre si rivolgeva ai suoi compagni nella scuola di Canale 5.

Ma Nunzio di ‘Amici 21’ ha anche dedicato affermazioni meravigliose nei confronti di Maria: “Un “GRAZIE” speciale a te Maria, che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene. Un bacio. Il vostro Nunzio”. Intanto il giovane ha ricevuto anche un riconoscimento dal sindaco della sua città, Adrano: “Volevamo dargli un bel premio. L’abbiamo fatta così che possa metterla nella sua stanza, per ricordare questo momento importante. Ce ne saranno sicuramente altri”.





Nunzio di Amici 21 ritorna come giudice speciale

Come è stato possibile osservare nel daytime del 5 maggio, Nunzio di ‘Amici 21’ ha fatto ritorno e Maria De Filippi l’ha annunciato in pompa magna. Queste le parole del ragazzo: “Quello che mi sento di dire è continuate così come state facendo, date sempre il massimo in modo tale che non abbiate rimorsi. Perché io, anche se sono uscito, non ho rimorsi perché ho dato il massimo. Quindi state sereni, è tutto un gioco e prendetela sempre come faccio io, con filosofia e sempre col sorriso”.

E poi Nunzio di ‘Amici 21’ ha aggiunto: “Che vinca il migliore, ma arrivati a questo punto siamo tutti bravissimi. Siete tutti fantastici e continuate così. Vi voglio bene, vi porto sempre nel cuore. Spaccate, non vi buttate giù, ormai mancano due puntate. Diamoci sotto”. Ma perché è tornato? Maria gli ha affidato un compito particolare, ovvero quello di giudice speciale. Dopo aver visto le performance di Dario e Serena, l’ex allievo del programma ha deciso di consegnare la vittoria alla ballerina.

E il pubblico ha commentato così il ritorno momentaneo di Nunzio: “Maria non riesce a staccarsi da Nunzio”, “Nunzio è nel cuore di Maria De Filippi”, “Lui straordinario, non poteva certamente mancare”, “Raga, esplodo per Nunzio”, “Mi sa che Raimondo Todaro rischia il posto”, “Lui regge Amici anche da fuori”, “Grande Nunzio, ti stavamo aspettando tutti”.

“Ora devo dirlo”. Nunzio, il gesto per Maria De Filippi dopo Amici. E per Alessandra Celentano