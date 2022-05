Ormai ci siamo. Ad Amici 21 si inizia a sentire profumo di vittoria. Il talent show condotto da Maria De Filippi è giunto alle fasi finali, è arrivato il momento cruciale, quello in cui si alza il trofeo. Sabato 7 maggio va in onda la semifinale del Serale, ma già siamo in grado di darvi qualche anticipazione sugli allievi che si contenderanno il titolo di campione. Dopo le clamorose eliminazioni di LDA e Nunzio in finale arriveranno solo cinque tra Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele.

Secondo le anticipazioni del profilo twitter Amici News alla finale del 15 maggio arriveranno la cantante Sissi e il ballerino di danza classica del team Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Michele. Il terzo finalista sarebbe Luigi. Questi i nomi dei finalisti svelati i in studio, durante la registrazione. I 4 rimasti sono andati al ballottaggio ma Maria De Filippi avrebbe comunicato solo in casetta l’esito. In queste ultime parole, tuttavia, l’attenzione è tornata su Nunzio e quello che ha detto dopo l’eliminazione.





Il ballerino è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Amici. Non solo il suo talento, ma anche la sua ‘faccia tosta’ e gli scontri, spesso sarcastici, con l’insegnante Alessandra Celentano hanno caratterizzato le ultime settimane dello show. Proprio a quest’ultima Nunzio ha inviato parole di ringraziamento e stima che hanno chiuso nel migliore dei modi alcune polemiche dovute ai loro battibecchi.

Ma sono le parole che Nunzio ha inviato a Maria De Filippi a colpire di più. “Un “GRAZIE” speciale a te Maria – ha detto il ballerino – che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene. Un bacio. Il vostro Nunzio”. Intanto il giovane ha ricevuto anche un riconoscimento dal sindaco della sua città, Adrano: ““Volevamo dargli un bel premio. L’abbiamo fatta così che possa metterla nella sua stanza, per ricordare questo momento importante. Ce ne saranno sicuramente altri”.

La dedica sulla targa: “Congratulazioni a Nunzio, gli auguriamo di continuare ad avanzare nella direzione dei sogni, per vivere la vita che ha sempre immaginato. Siamo orgogliosi di te e ti vogliamo bene”. E davvero auguriamo tutto il meglio a questo giovane“. E così Nunzio ha ringraziato tutti: “Grazie a tutti voi. Oggi è un onore essere qui e guardarvi applaudirmi. Non ho portato la coppa a casa ma ho portato la coppa nei cuori di ognuno di voi. Mi sento di dirvi che quello che mi ha fatto andare avanti in questo difficile percorso è l’aver creduto sempre in me stesso”.

“Al mondo purtroppo – dice ancora Nunzio – sono più le critiche che i complimenti, dobbiamo farcene una ragione e affrontarle a testa alta. Nessuno può abbatterti, neanche la Celentano. Ringrazio anche lei, è quella che mi ha insegnato più di tutti. Io parlavo a Maria De Filippi come se parlassi a mamma, sono sempre stato io. Le voglio molto bene e le devo tanto. La verità e l’essere sé stessi porta sempre alla vittoria. Ho dei rimorsi perché mi andava di portare la coppa a casa, ma sono contentissimo lo stesso”.

