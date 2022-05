Amici 21, siamo quasi arrivati alla fine. E dunque a scoprire il nome del vincitore di questa edizione ancora una volta seguitissima del talent di Maria De Filippi. Si è conclusa da poco la registrazione della semifinale del Serale che è in programma sabato 7 maggio in prima serata su Canale 5.

Ospiti della puntata di Amici 21 sono Marco Mengoni e di nuovo Nino Frassica. La semifinale si svolge con due gare di canto e una di ballo. Per ogni gara c’è un vincitore che va diretto in finale. I restanti quattro allievi si esibiscono e la giuria sceglie gli altri due finalisti e chi deve lasciare la scuola.





Amici 21, chi sono i finalisti

Le anticipazioni spoiler sono state diffuse dal profilo Twitter Amici News e solo 5 tra Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele, saranno gli allievi che, dopo l’ottava puntata, voleranno in finale prevista per il 14 maggio e in diretta dunque non ci saranno spoiler.

Per la semifinale di Amici 21 dalle tre sfide, due di canto e una di ballo, usciranno i primi tre: i quattro allievi rimasti andranno al ballottaggio e solo due tra loro potranno partecipare alla serata finale. La puntata di sabato prossimo è stata registrata mercoledì negli studi Mediaset e come detto Amici News attraverso il suo profilo Twitter ha fatto sapere le anticipazioni.

Stando alle indiscrezioni pubblicate sulla pagina, la prima finalista di Amici 21 sarebbe la cantante Sissi, seguita dal ballerino di danza classica del team Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Michele. Il terzo finalista sarebbe Luigi. Questi i nomi dei finalisti svelati i in studio, durante la registrazione. I 4 rimasti sono andati al ballottaggio ma l’esito però Maria De Filippi lo avrebbe comunicato in casetta.

“Ma in che senso?”. Amici, che gaffe Maria De Filippi con Albe: c’entra la fidanzata Serena