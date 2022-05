“Ci siamo”. Luigi Strangis, annuncio a sorpresa dopo Amici 21: “Sono pronto”

Meno di due settimane fa Luigi Strangis ha trionfato ad Amici 21. Una vittoria dopo la quale il cantante aveva lasciato andare tutta la sua gioia e incredulità sui social. “È davvero difficile descrivere quello che sto provando. Lentamente sto realizzando tutto quello che è successo e sono ancora molto emozionato. È stata una soddisfazione immensa, ho sentito affetto, calore e spero di ripagare tutto questo con la mia musica.



Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. La vittoria non è mia ma di tutti noi.

C’è ancora molta strada da fare ma sono contento di farla insieme a voi”. Ora il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis è pronto per il tour. “Ci siamo! Tra poco ci vedremo finalmente di persona. Vi aspetto in giro per l’Italia per abbracciarvi tutti, uno per uno, nessuno escluso”. Così su Instagram Luigi Strangis, il cantautore lametino vincitore di Amici21, annuncia le date del suo Instore Tour. Partenza il 3 giugno con la prima data a Marcianise in provincia di Caserta, il 4 a Roma, il 5 a Reggio Calabria al centro commerciale Porto Bolaro.







L’8 a Milano, il 10 a Campi Bisenzio in provincia di Firenze, l’11 a Bologna, il 12 a Padova, il 13 a Marghera in provincia di Venezia. Il giro d’Italia, quello promozionale, comincia proprio nel giorno di uscita del primo Ep di Luigi. S’intitola “Strangis” (“Ho scelto il mio cognome per onorare la mia famiglia”) e conterrà 7 tracce, tra le quali i singoli che hanno segnato il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi.



Da “Tienimi stanotte” a “Rumore” passando per “Muro”, “Tondo”, “Partirò da zero”, “Vivo” e “Riflessi (live)”. La vittoria di Luigi Strangis, come detto, non è stata senza polemiche. Tra i tanti commenti era piovuto quello di Rita Pavone. “A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers – esordiva la Pavone nel suo intervento sulla finale di Amici 21 -, ma non avere delle grandi voci”.



E ancora: “Luigi infatti è un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di “Pietre” mi è piaciuta molto. Ma la sua voce non mi prende. That’s all Folks”. Talento sì, ma per il primo posto c’era altro da votare. Nello specifico, secondo Rita Pavone avrebbe dovuto vincere Albe.

