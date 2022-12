“No, questa è la verità”. Bomba su Silvia Toffanin a Sanremo, Amadeus vuota il sacco davanti a tutti

Sanremo 2023, la parola adesso passa ad Amadeus. Un debutto quello del festival dedicato alla musica italiana che come ogni anno diventa più che chiacchierato tra conferme e indiscrezioni. Negli scorsi giorni la notizia ha tirato in ballo il nome di Silvia Toffanin alla co-conduzione, proposta che la padrona di casa di Verissimo avrebbe già messo da parte. Sul ‘caso’ sarebbe intervenuto Amadeus in persona per spiegare meglio come sono andate le cose.

Amadeus replica a Silvia Toffanin dopo il ‘no’ a Sanremo 2023. Il pubblico di fan non fa che chiedere chiarezza in merito al presunto rifiuto della Toffanin alla co-conduzione del Festival della musica italiana. La brava presentatrice Mediaset avrebbe dovuto partecipare al Festival in qualità di co-conduttrice ma pare che questo non avverrà.

Amadeus replica a Silvia Toffanin dopo il ‘no’ a Sanremo 2023: “Ecco come stanno realmente le cose”

A chiarire i motivi del rifiuto una nota dell’azienda: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo – si legge nella nota – fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a cocnedere liberatorie ai propri artisti. Ma, nello specifico, Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”. (“C’è un’indagine in corso”. Sanremo 2023: Amadeus, grande problema con la cantante in gara).

E dopo giorni dalla notizia, Amadeus non poteva che decidere di intervenire in prima persona sulla questione. Pare, infatti, che la verità sia un’altra rispetto a quella resa pubblica in nota sul profilo Twitter QuiMediaset poi rimosso. La versione di Amadeus è stata resa nel corso della conferenza stampa del Capodanno di Rai1.

“Il no di Silvia Toffanin al Festival era del 2020, glielo avevo chiesto quando ho fatto il mio primo Sanremo, lei aveva declinato l’invito dicendo che in quel momento non se la sentiva e di risentirci magari più avanti. Non è detto che questo possa accadere in futuro, magari glielo chiederò di nuovo e lei potrà accettare o declinare, secondo quello che si sentirà. Le porte sono aperte, a me lei piace molto, è molto brava e infatti glielo avevo chiesto il primo anno”.