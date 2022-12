Capodanno Rai1, brutta notizia per Amadeus. È un’assenza pesante quella che Amadeus dovrà affrontare nella notte di San Silvestro. La Rai ha deciso di affidare al popolare conduttore la guida dello show che accompagnerà il pubblico durante l’ultimo giorno dell’anno. A salutare il nuovo anno da Perugia, in Piazza IV novembre, saranno moltissimi artisti. E ancora una volta Amadeus dirigerà lo spettacolo, d’altronde lo fa dal 2015.

Mentre l’anno scorso fu Terni ad ospitare l’evento, quest’anno sarà Perugia la cornice dello show di Rai1 “L’anno che verrà”. Qualche giorno fa sono stati annunciati alcuni degli artisti che saranno presenti: Dargen D’Amico, Donatella Rettore, Francesco Renga, Nek, Iva Zanicchi, LDA, Modà, Mr. Rain, Noemi, Piero Pelù, Raf, Ricchi e Poveri e Umberto Tozzi. Ma al fianco di Amadeus era previsto un altro personaggio molto amato dal pubblico: è qui che è caduta la brutta tegola.

Amadeus alle prese con un’assenza pesante

Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare dell’indagine che ha coinvolto la cantante Madame che rischia di saltare il Festival di Sanremo. La cantante è indagata per finte vaccinazioni Covid, temeva che il vaccino avrebbe interferito con l’autotune. Sulla vicenda Amadeus ha detto: “Penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio”. Ora, però, per lo show “L’anno che verrà” il conduttore dovrà subire un’assenza pesante.

Nino Frassica era tra gli ospiti più attesi dello show sul Capodanno di Rai1. Ma il comico non ci sarà. A dare la notizia è stato l’esperto di tv Davide Maggio che ha sentito direttamente l’attore: “Purtroppo non ci sarò, lo vedrò da casa. Chissà ora cosa si inventerà Amadeus per ovviare a questa pesante assenza.

Nel frattempo sono stati confermati gli altri due comici previsti, ovvero Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, entrambi protagonisti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Altre informazioni sull’evento: l’ingresso sarà gratuito e accessibile fino ad esaurimento posti, senza alcuna prenotazione. La zona sarà contingentata a partire dalle 12 circa del 31 dicembre. Sul posto saranno presenti sia le forze dell’ordine che i volontari della protezione civile per garantire la sicurezza.

