Si sa, dopo Natale l’unico vero appuntamento degno di nota non è il Capodanno, bensì Sanremo! Ci si appresta all’edizione numero 73 della quale è quasi tutto pronto. Immancabili, come ogni edizione, problemi e polemiche che anticipano la kermesse. Questa volta però a farci nel mezzo, è un’artista molto amata: parliamo di Madame. La giovane sarebbe finita in mezzo al caso della dottoressa di Vicenza, Daniela Grillone, che avrebbe dichiarato falsi vaccini per l’ottenimento di Green Pass nei confronti di alcuni pazienti.

E cosa c’entra in tutto ciò Francesca Calearo in arte Madame? Ancora non si sa con certezza, ma da qualche ora non si fa che parlare di una sua presunta eliminazione dal Festival della canzone italiana 2023. Quanto c’è di vero in tutto ciò? La ventenne di Creazzo (Vicenza) era stata presentata proprio tra i Big della kermesse da Amadeus, ma ora l’indagine, dice qualcuno, potrebbe metterla a serio rischio.

Madame, rischio eliminazione da Sanremo: cosa succede

Entrando nel vivo della vicenda, sembra davvero improbabile che la Rai e Amadeus stesso possano escludere un’artista di tale calibro senza esserne certi al 100%. In fondo, in Italia è previsto un concetto molto semplice quanto fondamentale: la presunzione di innocenza. Insomma, fino a prova contraria, la ragazza deve essere considerata innocente.

#Madame Indagata per finte vaccinazioni Covid;

Temeva che il vaccino avrebbe causato interferenze con l'autotune — FraSe (@UnoFRAtanti) December 27, 2022

A rimarcare il suo punto di vista e anche questo concetto è lo stesso conduttore, nonché direttore artistico del Festival. Amadeus infatti, intervistato da RTL 102.5m ha dichiarato sulla vicenda Madame: “Penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio”.

Ho passato due anni a combattere il #Covid19.



Dopo la battaglia che abbiamo fatto, la vicenda della cantante #Madame mi lascia esterrefatto.



Auspico che almeno dal palco del #CircoMassimo lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini. pic.twitter.com/Rlq3TJo36e — Alessio D'Amato (@AlessioDAmato_) December 27, 2022

Insomma, il posto di Madame a Sanremo 2023 non sembra a rischio. Le indagini per un illecito del genere sono sempre molto lunghe e complesse, la vicenda sarà quindi chiarita nelle sedi opportune non di certo prima dell’inizio della kermesse musicale a febbraio 2023. Insomma, Madame per il momento può dormire sonni tranquilli, ci sembra di capire.

