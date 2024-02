Alfonso Signorini in lacrime al Grande Fratello: costretto a fermarsi. Ma andiamo con ordine, il padrone di casa del reality show di Canale 5 si è messo a piangere a dirotto durante l’ultima puntata. Tutto è successo durante una sorpresa a Stefano. Il ragazzo, uno degli ultimi entrati nella casa, ha infatti ricevuto per la prima volta una bella sorpresa. Signorini infatti annuncia con grande emozione che è venuta a trovarlo la mamma Carla. Signorini ha proprio sorpreso il concorrente vicino a Beatrice Luzzi, papabile vincitrice insieme a Perla.

Stefano Miele ha rivisto la madre Carla dopo mesi, in un momento di grande emozione. L’uomo ha poi rivelato che il loro rapporto si è rafforzato dall’accettazione dell’omosessualità di Stefano. Dopo una rottura sentimentale infatti, Stefano ha deciso di confidarsi con la madre, che inizialmente reagì con gelo. Il giorno seguente però, esprimendo il suo disappunto, ha ottenuto un clamoroso cambiamento nell’atteggiamento della mamma e ora sono più uniti che mai.





Alfonso Signorini in lacrime al Grande Fratello: costretto a fermarsi

L’uomo allora ha detto: “Mamma, ti voglio bene, sei la più simpatica”. Ma è proprio durante questo scambio che il cuore di Alfonso Signorini si è fermato per un attimo. Il conduttore, parlando di Stefano e del suo legame con la madre Carla, è stato sopraffatto dall’emozione, piangendo per il ricordo della propria madre che non c’è più.

“La mamma te la devi godere. Le mamme sono speciali. Mi manca tanto”, ha detto Alfonso Signorini, chiedendo poi di proseguire con l’incontro tra Stefano e Carla, non riuscendo a continuare la diretta del Grande Fratello. Poco dopo il padrone di casa, con l’assist della storia di Stefano, dice ancora: “Voi mamme siete sempre piene d’amore. L’amore non giudica mai nessuno”.

E ancora Alfonso: “Che sia d’aiuto ai tanti genitori che non accolgono i figli per la loro diversità”. Insomma, per Signorini sembra ancora una ferita aperta quella della sua mamma e non c’è occasione, quando si parla di questo argomento, che non voglia riparlarne emozionandosi ogni volta. Un momento davvero molto dolce, non c’è che dire.

