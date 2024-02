Nella serata del 19 febbraio è andata in scena una nuova puntata in diretta del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha sfruttato questa ghiotta occasione anche per fare delle rivelazioni importanti, anche implicitamente polemiche, alla luce delle brutte voci circolate sul reality show e su di lui. E la sua risposta ha raccolto l’entusiasmo del pubblico di Canale 5.

Durante uno dei momenti del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha iniziato a dialogare con l’opinionista Cesara Buonamici e improvvisamente ha svelato ciò che i telespettatori volevano sapere da giorni. Infatti, negli ultimi giorni sono uscite fuori indiscrezioni di ogni tipo, che tiravano in ballo possibili e drastiche decisioni che Mediaset avrebbe potuto prendere.

Grande Fratello, Alfonso Signorini risponde alle brutte voci sul reality

Diversi rumor, tutti negativi, hanno coinvolto il Grande Fratello di Alfonso Signorini come ricordato dal sito Biccy. Prima si è parlato di una chiusura anticipata a marzo, poi della possibilità che la prossima edizione non ci sia prima di un anno per lasciare spazio al programma La Talpa. Inoltre, si è vociferato della possibilità che si cambi conduttore. E lui ha rotto il silenzio, dando una notizia importantissima.

Signorini ha esclamato davanti alle telecamere che il GF non è affatto a rischio stop: “Questa è una serata piena di emozioni, ma questo l’avrete capito già amici. Diciamo che è un po’ un ottovolante, è un po’ il nostro San Valentino, esatto. Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre“.

Bella frecciatina Alfonso ti adorooooo #GrandeFratello — IHaveAdream (@SaCe86) February 19, 2024

Infine, Alfonso ha aggiunto: “Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione”.