Nuova puntata del Grande Fratello lunedì 19 febbraio sempre su Canale 5 con Alfonso Signorini, con accanto l’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli alla postazione dei social. Dopo il malore della scorsa settimana, il secondo per il concorrente, Giuseppe Garibaldi è rientrato in casa.

Un rientro molto particolare, perché i concorrenti sono stati oggetto di uno scherzo molto divertente da parte del Grande Fratello. “Giuseppe Garibaldi non è quello che conoscete voi”, ha annunciato Alfonso Signorini. “Non è un bidello, ma una persona molto diversa, una vera talpa all’interno del Grande Fratello”.

Grande Fratello, Giuseppe Garibldi rientra in casa: cosa ha avuto

Nel filmato mostrato ai concorrenti Giuseppe Garibaldi parlava cinese, spagnolo, francese e latino grazie alla intelligenza artificiale. Uno scherzo ben riuscito, ma svelato poco dopo il rientro in casa dallo stesso Garibaldi. Ma cosa è successo al concorrente? Perché si è sentito male nuovamente?

“Mi hanno fatto un bel tagliando. Neanche in Ferrari lo fanno. Una settimana lunga, ma sono sano come un pesce. Solo un po’ di stress dovuto al fatto che mi emoziono molto facilmente”, ha rivelato Giuseppe Garibaldi. In effetti gli ultimi giorni nella casa erano stati molto pesanti per tutti a causa delle forti tensioni con Beatrice Luzzi e la lite con Marco Maddaloni avvenuta durante la gita.

Garibaldi torna in Casa… ma così come tutti lo abbiamo conosciuto! 😍 #GrandeFratello pic.twitter.com/79uJZjDixE — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2024

“Spero sia l’ultima. Spero che quel detto ‘non c’è due senza tre’ con me non funzioni“, ha detto ancora il concorrente sperando di non dover ricorrere nuovamente alle cure mediche. Sui social anche i telespettatori sperano che con il rientro di Giuseppe possa calmare le acque e riportare un clima di calma e tranquillità all’interno della casa.