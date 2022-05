Manca davvero poco alla finale di Amici 21 e Alex, Luigi e gli altri finalisti si stanno preparando per la puntata decisiva, l’ultima di questa seguitissima edizione. Andrà in onda in diretta per evitare spoiler e di domenica sera, per lasciare il posto all’Eurovision. L’appuntamento è per il 15 maggio 2022.

In vista di questo “ultimo giorno di scuola” molti allievi hanno già annunciato i loro progetti per il futuro, a partire da Alex e Luigi. Quest’ultimo sta per pubblicare un album omonimo (uscirà il prossimo 2 giugno), Alex invece uscirà con il suo Non Siamo Soli il 10 giugno.





Alex e Luigi Amici 21, “mai successo”

Ma poche ore fa è uscita la notizia di una decisione di Alex e Luigi di Amici 21 che come ricorda il sito Funweek non ha precedenti prima della finale del talent di Maria De Filippi. Entrambi gli artisti hanno firmato con la 21Co, una nuova casa discografica indipendente.

Mai successo nella storia della scuola che due cantanti tanto amati dal pubblico come Alex e Luigi di Amici 21 firmassero con case discografiche indipendenti invece che con una major. Anche perché i loro colleghi sono stati ingaggiati da etichette importanti. Per esempio Albe da Warner, LDA da Sony, Sissi dalla Sugar di Caterina Caselli.

Casa discografica fondata molto probabilmente da Giordana e Briga pic.twitter.com/8OmfPdLlUW — AMICI NEWS (@amicii_news) May 11, 2022

A fronte di questa scelta il pubblico si è diviso. C’è stato subito chi ha parlato di poco successo dei loro singoli. E anche chi ha ipotizzato che le major non si siano litigate i due artisti. Vero è, però, che la casa discografica indipendente che ha ingaggiato Alex e Luigi di Amici 21 è stata fondata da due ex allievi. Ovvero Giordana Angi e Briga. Inoltre sembra che tra i fondatori ci siano anche il figlio di Maria de Filippi e Maurizio Costanzo ed Emanuela Sempio, autrice di molti programmi di Maria.

